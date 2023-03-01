«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: Салах развеет тучи над Клоппом

Если не побеждать сейчас, то когда?

1 марта состоится матч 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех клуба из Вулверхэмптона оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 1 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании «Фонбет» считают, что матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» (01.03.2023)

«Ливерпуль» явно имеет зуб на своего соперника. В феврале мерсисайдцы получили 0:3 от команды Хулена Лопетеги на выезде. Теперь команды сыграют на легендарном «Энфилде» в перенесённом матче 7-го тура АПЛ.

Это важная игра для обеих команд. «Ливерпуль» в случае победы приблизится к четвёртому месту, дающему право сыграть в Лиге чемпионов. Команде Юргена Клоппа нужно обязательно завершить сезон в топ-4, ведь шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов после 2:5 дома от «Реала» практически нет. Сейчас «Ливерпуль» идёт седьмым, отставая от «Тоттенхэма», идущего на четвёртой позиции, на девять очков. Но у команды Клоппа есть два матча в запасе — потенциальные шесть очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Вулверхэмптон» — очень непростой соперник для «Ливерпуля» в этом сезоне. Команды сыграют между собой уже в четвёртый раз. В Кубке Англии «Ливерпуль» со второй попытки победил, хотя в первом матче должен был уступить: спасла судейская ошибка. В переигровке мерсисайдцы победили 1:0, зато в матче АПЛ получили те самые 0:3.

Впрочем, в последнее время в АПЛ дела «Ливерпуля» идут неплохо. В последних трёх турах подопечные Клоппа взяли семь очков из девяти возможных. Беда с травмированными: тренер не сможет рассчитывать сразу на семерых игроков, в числе которых Луис Диас и Дарвин Нуньес. Зато может вернуться Артур: полузащитник после долгого восстановления уже сыграл за молодёжный состав «Ливерпуля».

Хулен Лопетеги, в свою очередь, не сможет рассчитывать на Сашу Калайджича, Шикинью, Хван Хи Чана и Матеуса Кунью.

Дивеев: готов и хочу играть в Европе.

Если «Ливерпуль» не победит сейчас, то значительно усложнит свои перспективы в АПЛ. На «Энфилде» мерсисайдцы играют хорошо: семь побед, три ничьих и всего одно поражение. А «волки» на выезде выглядят не лучшим образом. Рискнём и поставим на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5). Мохамед Салах должен сказать своё слово. «Фонбет» даёт на такой исход коэффициент 2.25. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

Широков в ближайшее время будет назначен на должность директора «Сатурна».

Ловчев: «Локомотив» пока не использует сильные стороны Дзюбы.

Глэйзеры отклонили предложение о продаже «Манчестер Юнайтед».