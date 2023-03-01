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Долгосрочный прогноз на РПЛ, расписание матчей чемпионата России, кто фаворит, какое место займёт «Ростов», ставки

Неужели Карпин разочарует? Кому не хватит места вверху таблицы РПЛ
Сергей Скрипниченко
Долгосрочный прогноз на РПЛ
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Далеко не все смогут сохраниться в топ-4 чемпионата России по футболу.

В начале марта после четырёх месяцев перерыва возвращается РПЛ. Во второй части сезона будет очень много вопросов. Сегодня будем разбираться, какие команды по итогам чемпионата займут места с первого по четвёртое.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Большинство экспертов и в том числе букмекер «Фонбет» не сомневаются в чемпионстве «Зенита», а уж ждать, что он может финишировать на пятой строчке или ниже, никому и в голову не придёт. Поэтому поставить на это событие будет невозможно, его даже не включили в линию.

Среди остальных претендентов явный фаворит «Спартак» (второе место в таблице, 36 очков) с коэффициентом 1.04. Поставить на то, что «Ростов» под управлением Карпина сможет финишировать с первой по четвёртую строчку, можно за 1.27. Если среди четырёх лучших клубов РПЛ будет ЦСКА — сыграет 1.40. Больше дают на московское «Динамо» — 1.70.

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Остальные отстают. Финиш «Краснодара» или «Сочи» на местах с первого по четвёртое оценён коэффициентом 8.00. От этих команд сложно ждать прорыва, хотя тот же «Краснодар» может удивить. К «быкам» зимой пришли интересный тренер и толковые новички, но неизвестно, на что они способны. Сейчас оценивать Владимира Ивича и его команду рано.

Логично будет предположить, что главная борьба развернётся именно между букмекерскими фаворитами. В итоге как минимум один из них окажется вне топ-4.

Долгосрочный прогноз на РПЛ

Среди команд, способных расстроить во второй половине сезона, выделим «Ростов» Валерия Карпина. Он сделал качественный скачок и обошёл более статусные клубы. Ростовчане начали сезон серией из 12 матчей без поражений во всех турнирах, чем впечатлили и создали себе комфортное преимущество.

У «Ростова» были и слабые отрезки, но все краткосрочные, и первую часть сезона команда смогла закончить на мажорной ноте, тремя победами подряд в матчах с серьёзными соперниками. Карпин проделал большую работу, чтобы его команда смогла прыгнуть выше головы. Удержать заданный темп будет не менее сложно, тем более что многие соперники уже изучили «Ростов» и его слабые стороны.

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Проблема в том, что за зиму ростовчане не стали сильнее, у команды нет ресурса, чтобы прибавлять дальше. Плюс у них довольно слабая оборона. Да и от своих лидеров «Ростов» очень сильно зависим. Если кто-то из троицы Комличенко — Полоз — Уткин травмируется или потеряет форму, на результатах это сильно скажется.

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Зимний кубок РПЛ и четвертьфинал Кубка России «Ростов» провёл очень слабо. Такое впечатление, что команда не готова ко второй части сезона. Отрыв в шесть очков от пятого места не такой уж и большой, если серьёзно забуксовать, то он растает очень быстро. Плюс есть ощущение, что летом и осенью мы видели потолок «Ростова», а «Динамо» и ЦСКА ещё могут ощутимо прибавить.

Ставка: «Ростов» займёт 1–4-е места – нет за 3.75.

Экспресс с коэффициентом 14.01.

Дзюба: чуть не подрались с Карпиным, когда он работал в Армавире.

Алонсо: Галицкий рад, что я вернулся в «Краснодар».

Барриос: матчи «Зенита» и «Спартака» — российское класико.

Артём Дзюба: я полностью за Путина, верю в свою страну.

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Заглавное фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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