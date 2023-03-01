Неужели Карпин разочарует? Кому не хватит места вверху таблицы РПЛ

В начале марта после четырёх месяцев перерыва возвращается РПЛ. Во второй части сезона будет очень много вопросов. Сегодня будем разбираться, какие команды по итогам чемпионата займут места с первого по четвёртое.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Большинство экспертов и в том числе букмекер «Фонбет» не сомневаются в чемпионстве «Зенита», а уж ждать, что он может финишировать на пятой строчке или ниже, никому и в голову не придёт. Поэтому поставить на это событие будет невозможно, его даже не включили в линию.

Среди остальных претендентов явный фаворит «Спартак» (второе место в таблице, 36 очков) с коэффициентом 1.04. Поставить на то, что «Ростов» под управлением Карпина сможет финишировать с первой по четвёртую строчку, можно за 1.27. Если среди четырёх лучших клубов РПЛ будет ЦСКА — сыграет 1.40. Больше дают на московское «Динамо» — 1.70.

Генич: Дзюба хочет мне «всыпать» — не проблема, в полицию не пойду.

Остальные отстают. Финиш «Краснодара» или «Сочи» на местах с первого по четвёртое оценён коэффициентом 8.00. От этих команд сложно ждать прорыва, хотя тот же «Краснодар» может удивить. К «быкам» зимой пришли интересный тренер и толковые новички, но неизвестно, на что они способны. Сейчас оценивать Владимира Ивича и его команду рано.

Логично будет предположить, что главная борьба развернётся именно между букмекерскими фаворитами. В итоге как минимум один из них окажется вне топ-4.

Долгосрочный прогноз на РПЛ

Среди команд, способных расстроить во второй половине сезона, выделим «Ростов» Валерия Карпина. Он сделал качественный скачок и обошёл более статусные клубы. Ростовчане начали сезон серией из 12 матчей без поражений во всех турнирах, чем впечатлили и создали себе комфортное преимущество.

У «Ростова» были и слабые отрезки, но все краткосрочные, и первую часть сезона команда смогла закончить на мажорной ноте, тремя победами подряд в матчах с серьёзными соперниками. Карпин проделал большую работу, чтобы его команда смогла прыгнуть выше головы. Удержать заданный темп будет не менее сложно, тем более что многие соперники уже изучили «Ростов» и его слабые стороны.

Проблема в том, что за зиму ростовчане не стали сильнее, у команды нет ресурса, чтобы прибавлять дальше. Плюс у них довольно слабая оборона. Да и от своих лидеров «Ростов» очень сильно зависим. Если кто-то из троицы Комличенко — Полоз — Уткин травмируется или потеряет форму, на результатах это сильно скажется.

Дзюба: горжусь, что я воспитанник «Спартака».

Зимний кубок РПЛ и четвертьфинал Кубка России «Ростов» провёл очень слабо. Такое впечатление, что команда не готова ко второй части сезона. Отрыв в шесть очков от пятого места не такой уж и большой, если серьёзно забуксовать, то он растает очень быстро. Плюс есть ощущение, что летом и осенью мы видели потолок «Ростова», а «Динамо» и ЦСКА ещё могут ощутимо прибавить.

Ставка: «Ростов» займёт 1–4-е места – нет за 3.75.

Экспресс с коэффициентом 14.01.

Дзюба: чуть не подрались с Карпиным, когда он работал в Армавире.

Алонсо: Галицкий рад, что я вернулся в «Краснодар».

Барриос: матчи «Зенита» и «Спартака» — российское класико.

Артём Дзюба: я полностью за Путина, верю в свою страну.