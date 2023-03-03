«Торпедо» — «Динамо» М, второй матч. Ларионов использует запасной план

Профессор уверен, что серия с бело-голубыми будет долгой. Чтобы так и было, надо брать реванш за поражение в первой игре.

4 марта состоится второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.55. Успех москвичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо» Москва 4 марта 2023 года

Букмекеры считают, что второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.50. Заключить пари на то, что обе забьют в третьем периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз на второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» Нижний Новгород — «Динамо» Москва (04.03.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу. Настала пора плей-офф. 4 марта состоятся четыре вторые встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. В одной из них на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» примет московское «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

В первой игре «Торпедо» потерпело поражение со счётом 1:3. В послематчевом интервью Игорь Ларионов признался, что его подопечные не правильно сориентировались в некоторых моментах. Он подчеркнул, что молодым хоккеистам попросту не хватает хладнокровия и опыта выступлений в плей-офф.

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В пример Профессор привёл то, что у нападающих автозаводцев всего девять голов за карьеру в плей-офф. Причём шесть из них на счету травмированного Алексея Кручинина. В первом матче нижегородцы упустили немало хороших моментов. Хотя также стоит отдать должное голкиперу бело-голубых Илье Коновалову. Он отразил 32 броска.

Во втором периоде «Торпедо» доминировало. Ему даже удалось забросить вторую шайбу, но гол был отменён после просмотра видеоповтора, из-за небольшого офсайда. Арбитры просматривали момент целых шесть минут. А ведь если шайба была бы заброшена по правилам, кто знает, может, нижегородцам удалось бы вырвать победу.

Так или иначе, несмотря на неудачный результат в первой игре, Ларионов не собирается отходить от полюбившегося болельщикам остроатакующего красивого хоккея. В недавнем интервью он признался, что слово «плей-офф» крутое, но важнее для автозаводцев игра и тот интерес, который она даёт зрителям.

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У московского «Динамо» более консервативный стиль игры, чем у «Торпедо». В первую очередь он направлен на достижение результата. И в первой встрече строгий дисциплинированный хоккей Алексея Кудашова сработал идеально. Слаженно оороняясь, подопечные 51-летнего специалиста добыли важную гостевую победу.

Бело-голубые атаковали в два раза реже, чем нижегородцы. Поначалу матч складывался не в их пользу. Москвичи пропустили первыми, причём в большинстве. Грубо ошибся их нападающий Джордан Уил. Канадец отдал неточный пас, который перехватил Николай Коваленко. Форвард автозаводцев изящно обыграл Коновалова и закатил шайбу в пустой угол ворот.

Зато после этого бело-голубые взяли себя в руки и переломили ход встречи, несколько раз поймав соперника на ошибках. Стоит отметить, что у москвичей не сильно больше опыта выступлений в плей-офф. В преддверии текущего сезона их состав очень сильно омолодился.

В регулярке из-за этого «Динамо» нередко выдавало провальные матчи. Не исключено, что таковым станет и предстоящий. На наш взгляд, наилучшим вариантом для ставки выглядит ТБ 4.5 шайбы за коэффициент 1.77. Четыре из шести последних очных встреч во всех официальных турнирах закончились именно так.

На вторую игру нижегородцы выйдут с особым настроем. Надо исправляться за поражение в первом матче. Дополнительное преимущество даёт им стадион «Нагорный». В регулярке автозаводцы замечательно выступали на домашней арене, радуя результативностью. За 34 встречи они забросили 115 шайб. Хотя и сами пропустили немало — 83.

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В то же время в первом матче домашние стены не помогли подопечным Ларионова. Совсем недавно Профессор отметил, что не сомневался, что серия с москвичами будет длинной. Тренер признался, что имеет запасные варианты, которые хочет применить. Посмотрим, сработают ли они.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо» Москва 4 марта 2023 года

У обеих команд практически нет опыта выступлений в плей-офф. Первая игра показала, что ни одна, ни другая, не застрахованы от ошибок. Учитывая, что у клубов порядок с результативностью, в большое количество заброшенных шайб верится без особого труда. К тому же нижегородцам необходимо исправляться за поражение в первом матче. Скорее всего, они выступят с ещё большим рвением и самоотдачей. История шести последних очных встреч на стороне большого количества заброшенных шайб. Думается, ярких событий будет немало и в этот раз.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.77.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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