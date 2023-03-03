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«Торпедо» — «Динамо» Москва, прогноз на матч Кубка Гагарина 4 марта 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Торпедо» — «Динамо» М, второй матч. Ларионов использует запасной план
Михаил Коробов
«Торпедо» — «Динамо» М: прогноз на матч Кубка
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Профессор уверен, что серия с бело-голубыми будет долгой. Чтобы так и было, надо брать реванш за поражение в первой игре.

4 марта состоится второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.55. Успех москвичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо» Москва 4 марта 2023 года

Букмекеры считают, что второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.50. Заключить пари на то, что обе забьют в третьем периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз на второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» Нижний Новгород — «Динамо» Москва (04.03.2023)

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Динамо М
Москва

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу. Настала пора плей-офф. 4 марта состоятся четыре вторые встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. В одной из них на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» примет московское «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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В первой игре «Торпедо» потерпело поражение со счётом 1:3. В послематчевом интервью Игорь Ларионов признался, что его подопечные не правильно сориентировались в некоторых моментах. Он подчеркнул, что молодым хоккеистам попросту не хватает хладнокровия и опыта выступлений в плей-офф.

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В пример Профессор привёл то, что у нападающих автозаводцев всего девять голов за карьеру в плей-офф. Причём шесть из них на счету травмированного Алексея Кручинина. В первом матче нижегородцы упустили немало хороших моментов. Хотя также стоит отдать должное голкиперу бело-голубых Илье Коновалову. Он отразил 32 броска.

Во втором периоде «Торпедо» доминировало. Ему даже удалось забросить вторую шайбу, но гол был отменён после просмотра видеоповтора, из-за небольшого офсайда. Арбитры просматривали момент целых шесть минут. А ведь если шайба была бы заброшена по правилам, кто знает, может, нижегородцам удалось бы вырвать победу.

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Так или иначе, несмотря на неудачный результат в первой игре, Ларионов не собирается отходить от полюбившегося болельщикам остроатакующего красивого хоккея. В недавнем интервью он признался, что слово «плей-офф» крутое, но важнее для автозаводцев игра и тот интерес, который она даёт зрителям.

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У московского «Динамо» более консервативный стиль игры, чем у «Торпедо». В первую очередь он направлен на достижение результата. И в первой встрече строгий дисциплинированный хоккей Алексея Кудашова сработал идеально. Слаженно оороняясь, подопечные 51-летнего специалиста добыли важную гостевую победу.

Бело-голубые атаковали в два раза реже, чем нижегородцы. Поначалу матч складывался не в их пользу. Москвичи пропустили первыми, причём в большинстве. Грубо ошибся их нападающий Джордан Уил. Канадец отдал неточный пас, который перехватил Николай Коваленко. Форвард автозаводцев изящно обыграл Коновалова и закатил шайбу в пустой угол ворот.

Зато после этого бело-голубые взяли себя в руки и переломили ход встречи, несколько раз поймав соперника на ошибках. Стоит отметить, что у москвичей не сильно больше опыта выступлений в плей-офф. В преддверии текущего сезона их состав очень сильно омолодился.

В регулярке из-за этого «Динамо» нередко выдавало провальные матчи. Не исключено, что таковым станет и предстоящий. На наш взгляд, наилучшим вариантом для ставки выглядит ТБ 4.5 шайбы за коэффициент 1.77. Четыре из шести последних очных встреч во всех официальных турнирах закончились именно так.

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На вторую игру нижегородцы выйдут с особым настроем. Надо исправляться за поражение в первом матче. Дополнительное преимущество даёт им стадион «Нагорный». В регулярке автозаводцы замечательно выступали на домашней арене, радуя результативностью. За 34 встречи они забросили 115 шайб. Хотя и сами пропустили немало — 83.

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В то же время в первом матче домашние стены не помогли подопечным Ларионова. Совсем недавно Профессор отметил, что не сомневался, что серия с москвичами будет длинной. Тренер признался, что имеет запасные варианты, которые хочет применить. Посмотрим, сработают ли они.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо» Москва 4 марта 2023 года

У обеих команд практически нет опыта выступлений в плей-офф. Первая игра показала, что ни одна, ни другая, не застрахованы от ошибок. Учитывая, что у клубов порядок с результативностью, в большое количество заброшенных шайб верится без особого труда. К тому же нижегородцам необходимо исправляться за поражение в первом матче. Скорее всего, они выступят с ещё большим рвением и самоотдачей. История шести последних очных встреч на стороне большого количества заброшенных шайб. Думается, ярких событий будет немало и в этот раз.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.77.

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Прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь» с коэффициентом 3.10.

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Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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