«Спартак» — «Урал». Гончаренко бросит вызов Абаскалю

4 марта состоится матч 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех гостей оценивается в 5.95. На ничью дают коэффициент 4.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал» 4 марта 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» (04.03.2023)

Незаметно пролетела зимняя пауза в РПЛ, и клубы готовы дать ответ на главный вопрос — кто станет чемпионом. Один из претендентов — «Спартак» — в ключевом матче 18-го тура принимает на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» команду Виктора Гончаренко «Урал». Начало игры в 14:00 мск.

Гильермо Абаскаль уже провёл со своей командой два официальных матча в весенней стадии сезона. Красно-белые довольно уверенно обыграли «Локомотив» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» выиграл обе встречи (1:0 и 4:2) и предоставил много информации для всестороннего анализа.

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Испанский наставник остался верен своим игровым принципам. Он практически не менял тактическую схему, которая принесла успех в первой части чемпионата. Также Абаскаль выпускает в стартовом составе только футболистов, находящихся в оптимальной форме. Он оценивает текущую готовность игрока, а не звёздные имена.

Пропустил сборы Промес и, несмотря на статус лидера команды, начал первый матч с железнодорожниками на скамейке запасных. Сумел Квинси проявить себя, выйдя на замену, — добро пожаловать в стартовый состав. Футболисты «Спартака» видят, что играют сильнейшие, поэтому в команде здоровая обстановка.

Раскрепощенность позволяет действовать свободнее в атаке. В линии нападения красно-белых собраны талантливые футболисты, которым тренер разрешает в определённых случаях отходить от тактической схемы. Такая свобода часто приносит положительный результат. Например, четыре забитых мяча в ворота «Локо» в ответном матче Кубка России.

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Интересно будет изучить игру «Спартака», когда к ней адаптируются защитники Томаш Тавареш и Алексис Дуарте. Пока легионеры только осваивают схему Абаскаля и выходят на замены, но в скором времени будут уже серьёзно конкурировать за место в основе. Всё-таки оборона красно-белых не самое сильное звено команды.

Ошибками защитников «Спартака» готов воспользоваться Виктор Гончаренко. Опытный тренер прекрасно видит слабые места. Его «Урал» стал крепкой командой, с хорошей тактической выучкой. Доказательство этому — победа в матчах с «Ростовом» в Кубке России (2:1 и 1:1).

Стоит отметить, что только в одном выездном официальном матче текущего сезона клуб из Екатеринбурга покинул поле без забитого мяча. Это случилось ещё в августе в игре с «Факелом», которая завершилась нулевой ничьей. После досадной осечки минимум один мяч в ворота соперника креативная атака «шмелей» забивала. Их результативная серия в гостях составляет уже восемь встреч.

«Спартак» и «Урал» провели 35 личных матчей. Преимущество на стороне красно-белых. Они обыграли гостей в 20 встречах. Подопечные Гончаренко одержали девять побед. Разница забитых мячей — 68:32 в пользу клуба из Москвы.

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«Спартак» и «Урал» в первых официальных встречах сезона подтвердили приверженность атакующей тактической схеме. Футболисты предельно мотивированы и готовы продемонстрировать свои лучшие качества, особенно в нападении. Рекомендуем обратить внимание на ставку тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за коэффициент 2.07.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Урал» 4 марта 2023 года

Абаскаль и Гончаренко хорошо подготовили своих подопечных к возобновлению чемпионата. Поэтому в кубковых встречах «Спартак» и «Урал» действовали результативно. Весьма вероятно, что и матч РПЛ не разочарует болельщиков. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют. Наверняка во встрече таких талантливых тренеров будет много интересного.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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