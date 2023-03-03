«Зенит» — «Пари НН». Бразильский костяк нечем крыть

В словах Дзюбы есть доля правды, но это не мешает петербуржцам продолжать побеждать.

4 марта состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех нижегородцев оценён экспертами в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 7.40.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Пари НН» 4 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» (04.03.2023)

Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. На 4 марта запланированы четыре встречи. В одной из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге померяются силами местный «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Зенит» уже несколько лет кряду доминирует в РПЛ. На данный момент он возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от идущего следом «Спартака» приличный — шесть очков. За 17 туров подопечные Сергея Семака потерпели лишь одно поражение и три раза сыграли вничью.

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За этот отрезок сине-бело-голубые забили 47 мячей. Не последнюю роль в успехах сыграли легионеры, в том числе Малком, Вендел и Клаудиньо. На троих они забили целых 20 голов. Примечательно, что этой зимой состав петербуржцев пополнил ещё один бразилец — Роберт Ренан.

Недавно по данному поводу высказался Артём Дзюба. Он отметил, что его бывшая команда превращается из «Зенита» Санкт-Петербурга в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. По мнению нападающего, бразильское направление — не совсем верный курс развития. Он подчеркнул, что в российской команде должен быть костяк из российских нападающих.

Сама по себе тема весьма противоречива. Мнений на данный счёт много. В чём-то, наверное, Дзюба прав. Потраченные на бразильцев финансы можно было бы вложить в развитие детских футбольных школ и на улучшение собственной академии. С другой стороны, «Зенит» ничего не теряет. Легионеры стабильно приносят результат, а также служат примером для подражания для сокомандников.

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«Пари Нижний Новгород» менее успешен, чем команда из Санкт-Петербурга. Он располагается лишь на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. За 17 туров нижегородцы одержали победы только в пяти встречах и в четырёх сыграли вничью.

Зимой «Пари НН» пережил смену главного тренера. Должность занял Артём Горлов. Также к нижегородцам присоединились Маки Баньяк, Денис Глушаков и Артём Соколов. Пока что о качестве изменений судить трудно. Сборы клуб провёл не лучшим образом. Вероятно, новому наставнику потребуется некоторое время для того, чтобы освоиться.

За восемь товарищеских встреч под руководством Горлова нижегородцы одержали только две победы — в матчах с «Каспием» (2:0) и «Родиной» (1:0). Также было три ничейных результата. Во всех остальных матчах они потерпели поражения, хотя в соперниках были не очень сильные клубы — «Навбахор» (0:1), «Волга» (0:1) и «Оренбург» (1:2).

У команды из Нижнего Новгорода гораздо меньше ресурсов, чем у «Зенита». В двух из трёх официальных встреч она потерпела разгромные поражения. Думается, петербуржцы выиграют в предстоящем матче и не пропустят. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

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Про результативность петербуржцев мы уже сказали ранее, теперь о защите. За 17 туров в текущем розыгрыше чемпионата России сине-бело-голубые пропустили всего лишь семь мячей — меньше всех. Некоторые болельщики даже шутили, что Михаилу Кержакову стоит брать с собой на поле табуретку. У голкипера редко возникает работа.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» 4 марта 2023 года

Прав Дзюба или нет, «Зенит» семимильными шагами приближается к пятому подряд чемпионству в РПЛ. Благодаря легионерам он стабильно демонстрирует доминирующий футбол и одерживает победы. Пропускает очень редко. Вероятно, смена главного тренера принесёт «Пари НН» пользу. Однако предстоящий матч станет для него дебютным в РПЛ. А как водится, первый блин зачастую получается комом. История очных встреч, а также расклад сил в целом полностью на стороне петербуржцев. Думается, они одержат победу и не пропустят.

Ставка: «Зенит» победит и не пропустит за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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