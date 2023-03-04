Экспресс на РПЛ с коэффициентом 11.7: Абаскаль идёт вверх, Дзюба — вниз

4 марта пройдут очередные матчи РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.7 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Урал» 4 марта

«Спартак» феерично начал сезон, дважды обыграв «Локомотив» в четвертьфинале Кубка России. Подопечные Абаскаля продемонстрировали, что они единственная команда в РПЛ, кто может бросить вызов «Зениту» в гонке за чемпионский титул. На домашней арене красно-белые традиционно действуют в атакующем стиле, что приведёт к результативной игре.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Руководство «Урала» довольно — клуб вышел в полуфинал Кубка России. Виктор Гончаренко в очередной раз доказал свой класс, разобравшись с Валерием Карпиным в интересной тренерской дуэли. Судя по первым играм сезона, «шмели» остаются верны атакующему стилю игры. После 17 туров «Урал» расположился на 10-м месте таблицы.

«Спартак» и «Урал» отлично стартовали в весенней части сезона. Команды показали высокий уровень физических кондиций и игровой тонус. Линии нападения у соперников уже отметились забитыми мячами. Отметим, что в трёх из пяти последних очных встреч соперники забили на двоих минимум четыре мяча. Ждём очередной результативный матч. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.60.

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 4 марта

«Ростов» уступил «Уралу» в Кубке России по итогу двух встреч, пропустив решающий мяч в конце игры. Этот прискорбный факт раздосадовал главного тренера клуба из Ростова Валерия Карпина. Он рассказал, что недоволен потерей концентрации игроками и проведёт воспитательную работу. Встреча с «Локомотивом» — идеальный шанс доказать, что команда встала на путь исправления. «Ростов» находится на третьей строчке турнирной таблицы по итогу 17 матчей чемпионата.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов провалил дебют. Ему не удалось создать проблемы «Спартаку» в четвертьфинале Кубка России. Железнодорожники уступили два матча подряд (0:1 и 2:4). Оборона остаётся главной проблемой гостей — в 10 из 11 последних матчей РПЛ они не сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Перед стартом весеннего этапа «Локомотив» расположился в зоне стыковых матчей.

«Ростов» в последнее время довольно успешно выступает в матчах с «Локомотивом». Подопечные Валерия Карпина выиграли две из последних трёх очных встреч. С учётом слабой игры железнодорожников и их проблем в построении крепкой защитной линии, рекомендуем изучить ставку на победу «Ростова» за коэффициент 2.15.

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Оренбург» 4 марта

«Ахмат» стартует в весенней части чемпионата с шестой позиции. Команда выступает уверенно, особенно на домашней арене. Стоит отметить всего два ничейных исхода в 18 играх РПЛ. Сергей Ташуев в межсезонье пригласил в клуб сразу трёх сильных исполнителей из солигорского «Шахтёра»: Заима Дивановича, Милоша Шатару и Илью Черняка. Они однозначно усилят состав «Ахмата» и позволят Ташуеву варьировать тактическую схему.

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка остался доволен действиями команды на тренировочных сборах. Если в начале команда действовала в контрольных встречах безынициативно, то в последних товарищеских играх выступила значительно сильнее. Об этом можно судить по трём победам подряд — над «Нижним Новгородом» (2:1), «Торпедо» (4:3) и «Химками» (5:2). По итогам 18 туров «Оренбург» занимает седьмое место с 25 очками в активе.

«Ахмат» готов к возобновлению сезона, что и доказал выездной победой в Кубке России в матче с «Уфой». На домашней арене клуб из Грозного действует с позиции силы и доминирует над соперником. В пользу победы подопечных Ташуева и история очных встреч. «Ахмат» выиграл в трёх из последних четырёх личных встреч на своём поле. Рекомендуем изучить ставку на победу «Ахмата» за коэффициент 2.11.

Экспресс на матчи 4 марта

Ставка 1: ТБ 3.5 в матче «Спартак» — «Урал» за 2.60.

Ставка 2: победа «Ростова» над «Локомотивом» за 2.15.

Ставка 3: победа «Ахмата» над «Оренбургом» за 2.11.

Общий коэффициент: 2.60 Х 2.15 Х 2.11 = 11.7.

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