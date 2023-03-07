«Динамо» М — «Торпедо», четвёртый матч. Ларионов найдёт путь к вязкой обороне

8 марта состоится четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтения хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.84, успех нижегородцев оценён экспертами в 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо» 8 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо» Нижний Новгород (08.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 8 марта запланированы четыре встречи розыгрыша Кубка Гагарина. Отдельное внимание стоит уделить четвёртой игре серии между московским «Динамо» и «Торпедо», которая пройдёт на льду «ВТБ Арены». Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу москвичей.

Изначально перед стартом плей-офф многие считали эту пару самой интересной на Западе. Игорь Ларионов с быстрым хоккеем через короткий пас и атакующий манерой. Алексей Кудашов — приверженец старого стиля КХЛ, тактика бело-голубых — плодотворная работа, системность.

Ларионов: «Торпедо» нужно найти ключи к вязкой обороне «Динамо».

Потому в этой паре заранее ждали больше пяти встреч в серии. Накануне «Динамо» на своём льду обыграло «Торпедо» (3:0), Илья Коновалов отстоял «на ноль», отразив 24 броска. Москвичи снова ведут в серии, но стоит отметить накал борьбы и неуступчивости. В последней встрече соперники удалились суммарно на 26 минут.

Однако бело-голубые забрасывали исключительно в равных составах, но всё же 26 минут штрафа слишком много. Плюс гости проиграли на точке вбрасывания 34:19 в пользу бело-голубых. В плей-офф большое значение отдаётся именно выигранному вбрасыванию, а у «Торпедо» с этим были проблемы.

Игорь Ларионов проведёт работу над ошибками, третий матч серии был чем-то похож на первый, в котором «Динамо» в гостях выиграло со счётом 3:1. Впрочем, впереди четвёртый матч серии, и вряд ли он пойдёт по такому же сценарию. Соперники в Москве сыграли две встречи в регулярке, последняя из которых осталась за «Торпедо» (3:1) 8 января.

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Символично будет для нижегородцев повторить исход спустя два месяца, но хозяева стали играть в скоростной и силовой хоккей. Если во втором матче эта тактика не сработала и броски с дальней дистанции не помогли, то в третьей игре «Динамо» больше времени проводило у пятака «Торпедо».

Впрочем, сильно надеяться на то, что эта тактика сработает ещё раз, мы бы не стали, у руля команд опытные в прошлом хоккеисты, а сейчас тренеры. Конечно, скорее всего, нижегородцы побегут отыгрываться, как и во втором матче серии. Однако тогда главный тренер не изменил тактику, но перетасовал состав. Вряд ли что-то изменится сейчас.

Ждём, что «Торпедо» вновь навяжет свой хоккей. Однако «Динамо» — опытная команда, а дома родные стены и поддержка болельщиков. Нижегородцы же впервые играют в плей-офф, молодым трудно совладать с собой, но тренерский штаб делает огромную работу, и это должно помочь исправить ситуацию.

В четвёртой встрече мы бы ждали упорную борьбу, которая приведёт к овертайму. Игорю Ларионову ехать домой при счёте 1-3 будет совсем не весело, но у его команды нет таких габаритов и опыта. И всё же не зря они стали открытием сезона. Думается, ещё есть что показать москвичам. Пока проверим ставку на то, что «Торпедо» не проиграет, за 1.90.

Сейчас серия подходит к своему пику, четвёртый матч будет иметь весомое значение. От исхода зависит практически серия, это понимают обе команды. Составы молодые, времени на восстановление хватит, но чья тактика игры окажется верной теперь? Пока говорить сложно, но, думается, у Игоря Ларионов ещё есть козыри, а пока ему предстоит серьёзная работа.

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Особенно это касается игры на своём пятаке, все три шайбы «Динамо» забросило именно оттуда, слишком много свободного пространства дали защитники. Также нужно найти ключи к вязкой обороне хозяев, в третьей игре нижегородцы создали немного моментов у ворот Коновалова.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Торпедо» 8 марта 2023 года

Москвичи вышли вперёд в серии, но «Торпедо» не думает сдаваться. Опыта у хозяев в плей-офф больше и дома поддержка трибун, а Игорю Ларионову предстоит серьёзная работа над ошибками. Нижегородцам домой нужно возвращаться только с победой, мотивации полно, но соперник непростой, дома играет неплохо. Однако шанс у нижегородцев сохраняется, в Москве они хозяев уже обыгрывали, сейчас же проверим менее рискованную ставку на гостей.

Ставка: «Торпедо» не проиграет в основное время за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 10.40.

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