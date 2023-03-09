«Байер» — «Ференцварош». Хаби Алонсо слишком силён для Черчесова

9 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош». Начало игры — в 20:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу немецкого клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех подопечных Черчесова оценён экспертами в 9.20. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош» 9 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Байер» — «Ференцварош» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош» (09.03.2023)

«Байер» в этом сезоне очень плох в Бундеслиге, поэтому Лига Европы — отличная возможность для команды Хаби Алонсо показать реальную силу команды. И пройти в четвертьфинал — вполне посильная задача, ведь в 1/8 жребий свёл немецкий клуб с «Ференцварошем» Станислава Черчесова.

«Ференцварош» традиционно занимает первое место в своём внутреннем чемпионате и движется к очередному чемпионскому титулу. Команда на 14 очков оторвалась от второго места: 15 побед в 22 матчах. Так что можно бросить все силы на еврокубковый поход.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Лиге Европы всё тоже складывается неплохо: венгерская команда выиграла группу H, опередив «Монако». По иронии судьбы, именно монегасков обыграл «Байер» в нокаут-раунде. «Ференцварош» и «Монако» в группе набрали одинаковое количество очков, но команда Черчесова оказалась выше по личным встречам, избежав таким образом матчей 1/16 финала.

У «Байера» Хаби Алонсо очень сложный сезон: команда находится в нижней части турнирной таблицы Бундеслиги. Но к игре Лиги Европы «аспириновые» подходят на мажорной ноте. В последнем туре «Байер» разгромил берлинскую «Герту» со счетом 4:1 благодаря голам Муссы Диаби, Сердара Азмуна, Жереми Фримпонга и Амина Адли.

Теперь команда занимает девятое место в таблице с девятью победами, четырьмя ничьими и 10 поражениями. В 23 матчах Бундеслиги команда забила 40 голов и пропустила 37. О месте в еврокубках можно забыть: до идущего на пятой позиции «Фрайбурга» сразу 11 очков.

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Леверкузенцы в 1/16 финала провели потрясающую двухматчевую дуэль с соперником «Ференцвароша» по группе H «Монако». 2:3 дома, 3:2 на выезде — а в серии пенальти нервы у немецких футболистов оказались чуть крепче.

«Байер» сильнее «Ференцвароша» по составу, и вряд ли команда Станислава Черчесова сможет сдержать немцев. Наверняка венгры закроются и постараются сыграть на контратаках, но класс группы атаки «Байера» очень высокий. А в чемпионате Венгрии таких оппонентов у «Ференцвароша» нет. Рекомендуем ставку на победу «Байера» при тотале меньше 2.5 гола. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.95. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Байера» и ТМ 2.5 за 3.95.

Экспресс с коэффициентом 5.98.

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