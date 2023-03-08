«Спортинг» — «Арсенал». Игра на два фронта не помеха для Артеты

9 марта состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» – «Арсенал». Начало – в 20:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех португальского клуба оценивается в 3.62. На ничью дают коэффициент 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» — «Арсенал» 9 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» сомневаются в результативности матча «Спортинг» – «Арсенал»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» — «Арсенал» (09.03.2023)

«Спортинг» и «Арсенал» встретятся в четверг вечером в Лиссабоне в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. «Арсенал» находится на вершине турнирной таблицы АПЛ, а «Спортинг» идёт только на четвёртом месте в Примейре. Смогут ли «львы» дать бой лидеру английской лиги?

«Спортинг» попал в Лигу Европы после третьего места в группе Лиги чемпионов в начале этого сезона. В нокаут-раунде португальцы одержали впечатляющую суммарную победу над датским «Мидтьюлланном» со счётом 5:1. Прямо сейчас «Спортинг» набрал ход и имеет серию побед из четырёх матчей. Кроме того, три последние победы португальского клуба были сухими. Но продолжить серию будет очень сложно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» занял первое место в группе А, выиграв пять из шести матчей. В четырёх играх команда Микеля Артеты оставляла свои ворота сухими. Но только в одном матче лондонцы забили больше двух голов.

В субботу «Арсенал» в драматичном матче обыграл «Борнмут» 3:2, хотя уступал по ходу матча 0:2. Теперь серия побед «канониров» в АПЛ достигла четырёх матчей. Выиграв 20 из 26 игр лиги в этом сезоне и потерпев всего три поражения, «Арсенал» на пять очков опережает «Манчестер Сити».

«Спортинг» и «Арсенал» четыре раза встречались друг с другом в европейских соревнованиях. Нужно отметить, что «канониры» ни разу не проиграли и даже не пропустили в этих играх ни одного гола.

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«Спортинг» в четверг будет играть без Дэниела Брагансы, который начал восстановление после разрыва крестообразных связок. «Арсеналу» придётся обойтись без Габи Жезуса и Леандро Троссарда. Под вопросом выход на поле Эдди Нкетиа.

Несмотря на то что «Спортинг» играет дома, вряд ли им удастся добиться результата. «Арсенал» на ходу, и остановить его будет очень нелегко. Поставим на сухую победу лондонского клуба. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.45. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: сухая победа «Арсенала» за 3.45.

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