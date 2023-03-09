«Кадис» — «Хетафе». Скучная рубка за выживание в Примере

10 марта состоится матч испанской Примеры «Кадис» — «Хетафе». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кадиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех гостей оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Кадис» — «Хетафе» 10 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Кадис» — «Хетафе» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Кадис» — «Хетафе» (10.03.2023)

В пятницу вечером в рамках очередного тура Примеры пройдёт матч, что называется, за шесть очков. Встречаются «Кадис» и «Хетафе», главная задача которых — сохранить прописку в Примере.

«Кадис» занимает 15-е место в таблице, опережая «Хетафе» на одно очко. И это же одно очко отделяет хозяев поля от зоны вылета. «Хетафе» — одна из трёх команд, набравших по 25 очков, а идущая за этой группой «Валенсия» отстаёт от команды Кике Санчеса Флореса всего на два очка. В подвале Примеры всё очень плотно — обречён только «Эльче».

Лучшие прогнозы на сегодня.

В этом сезоне «Кадис» стартовал слабо, победив всего в трёх из 18 первых матчей в лиге, семь раз сыграв вничью и восемь раз уступив. Однако в последние недели они смогли резко добавить: три сухих победы и одна безголевая ничья в шести матчах. Кроме того, «Кадис» здорово играет дома: беспроигрышная серия достигла уже девяти встреч. Это настраивает хозяев на положительный лад, даже несмотря на то, что «Кадис» забил меньше всех в лиге — всего 18 голов.

«Хетафе» в последних турах тоже прибавил: после четырёх поражений в январе команда Кике Санчеса Флореса сыграла вничью с «Атлетико» и «Райо Вальекано», а затем победила «Валенсию» и «Жирону». «Хетафе» проиграл только один из пяти последних матчей в лиге, набрав восемь очков из 15 возможных после январской серии неудач. Но на выезде дела идут не так здорово: «Хетафе» удалось победить только в 3 из 30 предыдущих гостевых матчей в лиге.

Вряд ли этот матч заинтересует кого-то, кроме ярых поклонников команд и испанской Примеры в целом. Обе команды лучше обороняются, чем атакуют. Обе находятся в опасной зоне, поэтому главная задача будет — не пропустить. Логично поставить на ничью при том, что в матче будет меньше 2.5 гола. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.95. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: ничья и ТМ 2.5 за 2.95.

Экспресс с коэффициентом 5.98.

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