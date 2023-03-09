«Сочи» — «Оренбург». По Бердыеву скучали!

10 марта состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Оренбург». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 1.80. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Оренбург» 10 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург» (10.03.2023)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва. На 10 марта запланирована встреча, которая откроет программу 19-го тура. На стадионе «Фишт» в Сочи померяются силами местный «Сочи» и «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Этой зимой «Сочи» не стал обновлять состав. Он поменял главного тренера. Должность занял опытный Курбан Бердыев, под руководством которого «Ростов» когда-то обыгрывал «Баварию». Специалист очень быстро освоился в новом клубе и практически сразу поставил классный комбинационный футбол.

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Под руководством Бердыева сочинцы отлично провели сборы. В семи товарищеских матчах они потерпели только одно поражение — во встрече с «Локомотивом» (0:2). Во всех остальных играх команда одержала результативные победы, в том числе с «Факелом» (4:2) и «Химками» (2:0).

Также подопечные Бердыева неплохо выступили в Зимнем кубке РПЛ. Сначала они потерпели незакономерное поражение во встрече с «Краснодаром» (0:1), а затем обыграли «Ростов» (2:0) и уступили «Спартаку» (0:2). Впрочем, главное не результаты, а то, что сочинцы смотрелись как единое целое. Их командная игра вышла на новый уровень.

И после возобновления сезона всё это сохранилось. Во встрече с ЦСКА, которая стала первой официальной для Бердыева в качестве главного тренера, сочинцы одержали уверенную победу со счётом 2:0. Они очень организованно защищались и остро атаковали. Были конечно ошибки и отменённый гол ЦСКА из-за миллиметрового офсайда. Однако в целом результат по игре.

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Не последнюю роль в успехе сыграл сам Бердыев. Во-первых, он тактически переиграл Владимира Федотова. Во-вторых, на 71-й минуте наставник решил выпустить на поле Луку Джорджевича. И именно черногорец стал автором обоих забитых мячей. В послематчевом интервью Бердыев отметил, что увидел ту команду, которая стала «серебряной».

«Оренбург» тоже несильно активничал на трансферном рынке этой зимой. Он расстался с лучшим бомбардиром РПЛ Владимиром Писарским. Форвард принял решение перебраться в «Крылья Советов». Потеря довольно серьёзная. Подписание аргентинского защитника Матиаса Переса вряд ли её компенсирует.

Сборы команда провела не лучшим образом. В девяти товарищеских встречах она одержала победы над «Пари НН» (2:1), «Торпедо» (4:3) и «Химками» (5:2). Также они три раза сыграли вничью и потерпели столько же поражений.

Возобновили сезон подопечные Марцела Лички с того, что проиграли «Ахмату» (1:3). Матч запомнился весьма противоречивым эпизодом, который повлиял на течение игры. Под занавес первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти и удалил защитника «Оренбурга» Михаила Сивакова за то, что тот наступил на ногу Лечи Садулаева за пределами поля.

ЭСК РФС признала, что судья вынес ошибочное решение. Отмечается, что на повторе видно, что Сиваков не делал никаких дополнительных движений и усилий, это случайный контакт с игроком соперника. Тем не менее красную карточку и дисквалификацию защитника было решено не отменять.

Впрочем, даже не будь этого момента, оренбуржцам вряд ли удалось бы зацепиться хотя бы за ничью. Если брать в расчёт только первый тайм, где команды играли в равных составах, то «Ахмат» всё равно смотрелся несколько предпочтительнее. Думается, в предстоящем матче сочинцы одержат победу. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

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Оренбуржцы очень хорошо выступают на домашнем стадионе, но вот с выездными матчами у них имеются проблемы. В девяти матчах в РПЛ на выезде они добыли только одну победу — во встрече с «Пари НН» (2:0). Во всех остальных случаях потерпели поражения. Хуже на выезде выступает в этом сезоне только замыкающее турнирную таблицу «Торпедо».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Оренбург» 10 марта 2023 года

«Сочи» стал намного сильнее благодаря Бердыеву. У клуба появилось отменное качество в обороне, а также резкость и острота в контратаках. Если уж ЦСКА сочинцы обыграли в дебютном для тренера матче, то с «Оренбургом», продавшим Писарского, у них не должно возникнуть серьёзных проблем. У подопечных Марцела Лички имеются огромные проблемы с выездными матчами. Кроме того, они ослаблены потерей центрального защитника (дисквалификация).

Ставка: победа «Сочи» за коэффициент 1.80.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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