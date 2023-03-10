Экспресс на Кубок Гагарина с коэффициентом 9.0: Ларионов выходит вперёд, Омск идёт дальше

10 марта пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Гагарина. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.0 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 10 марта

«Авангард» великолепно провёл два матча в Новосибирске и вышел вперёд в серии со счётом 3-1. Хоккеисты из Омска продемонстрировали высокую реализацию и слаженные действия в обороне. Набрали форму и действовали результативно лидеры команды. Толчинский, Ткачёв и Буше своими действиями временами наводили панику на игроков соперника. Стоит отметить, что за два матча в Новосибирске «ястребы» нанесли по воротам соперника всего 27 бросков, но забросили восемь шайб. Потрясающая реализация!

10 лучших прогнозов на сегодня.

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов назвал самоотдачу хоккеистов главным фактором успеха. Он признал, что в мастерстве его подопечные уступают сопернику, поэтому на первый план выходят настрой и заряженность на борьбу. Как раз с этим компонентом у клуба из Новосибирска большой дефицит. В двух домашних играх они допустили большое количество ошибок, связанных с отсутствием концентрации. Есть претензии к действиям первого звена, на которое тренерский штаб «Сибири» возлагал большие надежды.

«Авангард» приобрёл уверенность в собственных силах после двух побед в Новосибирске. Хоккеисты почувствовали превосходство в классе и за счёт нестандартных ходов реализовали практически все голевые моменты. Весьма вероятно, что уже в пятом матче серии «ястребы» оформят выход в следующий раунд плей-офф. В пользу этого исхода подавляющее преимущество в очных встречах в Омске. В восьми из девяти последних игр победили подопечные Кравца. Рекомендуем изучить ставку на победу «Авангарда» с форой (-1) за 2.20.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Москва 10 марта

«Торпедо» завершило регулярку в ударной игровой форме. Если не брать в расчёт последние четыре поражения на фоне отсутствия турнирной мотивации, то в 2023 году нижегородцы выиграли 14 из 19 встреч.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Автозаводцы завершили регулярный чемпионат с третьим показателем проведённого времени на скамье штрафников (9.45), но при этом по показателю надёжности в меньшинстве были вторыми в чемпионате — 85,8%.

Алексей Кручинин с партнёрами по команде заметно прибавили в атаке. Они завершили сезон третьими по результативности — забрасывали в среднем три шайбы за игру.

«Динамо» в текущем розыгрыше доказало, что умеет справляться с новыми вызовами. Алексей Кудашов перестроил игровой механизм, сместив акцент на защиту. Московский клуб завершил регулярку с четвёртым показателем надёжности — пропуская 2,16 шайбы за игру благодаря эффективной игре Ильи Коновалова — он отразил 92,2% бросков в створ. В плей-офф этот показатель снизился до 90% — 72 отражённых броска из 80.

Рекомендуем ставку на победу «Торпедо» с форой (0) за 1.83.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 10 марта

Сергей Фёдоров наконец-то запустил на полную мощность ЦСКА. Результат пришёл немедленно — разгром соперника в четвёртом матче плей-офф со счётом 9:3. Армейцы установили рекорд клуба по заброшенным в одной игре шайбам. Самое главное, что хоккеисты ЦСКА обрели уверенность в собственных силах и необходимый кураж. В первых трёх матчах серии им явно не хватало эмоций. Пока счёт в серии ничейный (2-2), но действия ЦСКА позволяют сделать вывод о возвращении команды, которая в минувшем сезоне выиграла Кубок Гагарина.

«Северсталь» в плей-офф играет весело, радует болельщиков яркой игрой. Андрей Разин не скрывает, что силёнок у его хоккеистов не хватает. Они выложились на финальном отрезке регулярного чемпионата, когда выиграли борьбу за место в плей-офф. Не заставили себя ждать и травмы — Разину пришлось выпускать на лёд аж третьего голкипера Артёма Назаркина. Но наставник «Северстали» не унывает и грозится устроить в Москве сопернику крупные неприятности.

Заработало на полную мощность нападение ЦСКА. Стали проходить комбинации при розыгрыше большинства. Скорее всего, причина удачной игры армейцев в атаке кроется в спаде физической формы у соперника. Держать плотное построение и концентрацию в защите хоккеистам «Северстали» становится всё труднее. Весьма вероятно, что получит продолжение результативный тренд. В четырёх из последних пяти очных встреч соперники забрасывали минимум шесть шайб. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.25.

Экспресс на матчи 10 марта

Ставка 1: победа «Авангарда» в матче с «Сибирью» с форой (-1) за 2.20.

Ставка 2: победа «Торпедо» в матче с «Динамо» М с форой (0) за 1.83.

Ставка 3: ТБ 5.5 шайбы в матче ЦСКА — «Северсталь» за 2.25.

Общий коэффициент: 2.20 Х 1.83 Х 2.25 = 9.0.

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