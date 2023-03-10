«Лестер» — «Челси». Грэм Поттер наводит порядок

11 марта состоится матч 27-го тура АПЛ «Лестер» — «Челси». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «аристократов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех «лис» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Челси» 11 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Челси» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Челси» (11.03.2023)

На фоне плей-офф еврокубковых турниров не будем забывать и о внутренних аренах. В английской Премьер-лиге на 11 марта запланировано шесть встреч 27-го тура. В одной из них на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере «Лестер Сити» примет «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Лестер» в текущем сезоне очень нестабилен. На данный момент он располагается в нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии — на 15-й строчке. Отрыв от зоны вылета при этом составляет всего лишь два очка. Хорошо, если подопечным Брендана Роджерса удастся сохранить прописку в первом по значимости дивизионе страны.

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За 25 туров «лисы» одержали только семь побед. Практически все они были добыты во встречах с явными аутсайдерами и середняками. Также сыграли вничью с «Брентфордом» (2:2), «Кристал Пэлас» (0:0) и «Брайтоном» (2:2).

За этот отрезок времени в ворота «Лестера» было забито целых 43 мяча. Больше пропустили только «Ноттингем Форест» и замыкающий турнирную таблицу «Борнмут». Сами «лисы» забили 36 голов. В 14 из них принял непосредственное участие Джеймс Мэддисон. Полузащитник забил девять мячей, а также отдал пять результативных передач.

После поражения во встрече последнего тура с «Саутгемптоном» (0:1) Роджерс отметил, что Мэддисон является ключевым игроком «Лестера». По его мнению, полузащитник по влиянию на игру похож на Каземиро. В то же время тренер отметил, что команда не должна полагаться только на хавбека. Другие футболисты тоже должны показывать характе.

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«Челси», в свою очередь, после затяжного кризисного периода, кажется, постепенно начал приходить в себя. Он одержал победу в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (2:0). Таким образом, подопечные Грэма Поттера прошли в 1/4 финала по сумме двух матчей — 2:1.

Уверенностью от игры «аристократов» по-прежнему не веет. Второй гол во встрече с «Боруссией» они забили с пенальти. При этом 11-метровый удар был перебит из-за того, что игрок гостей первым вбежал в штрафную площадь. Также стоит отметить, что «Боруссия» выступила как-то бесхребетно.

Так или иначе, в последних семи турах в чемпионате Англии «Челси» потерпел только два поражения — во встречах с «Саутгемптоном» (0:1) и «Тоттенхэмом» (0:2). Вничью он сыграл с «Ливерпулем» (0:0), «Фулхэмом» (0:0) и «Вест Хэмом» (1:1). Победы одержал в матчах с «Кристал Пэлас» (1:0) и «Лидс Юнайтед» (1:0).

Дорогостоящие новобранцы пока что не приносят ощутимой пользы «синим». Тот же Михаил Мудрик не отметился ни единым результативным действием за шесть матчей в составе «аристократов». Примечательно, что во встречах, в которых полузащитник оставался в запасе — с «Лидсом» и «Боруссией», они одержали победы.

Тем не менее понемногу игровой рисунок «Челси» улучшается. Вряд ли ему удастся закончить сезон в верхней части турнирной таблицы АПЛ или преуспеть в Лиге чемпионов, но финишировать в зоне Лиги Европы или Лиги конференций «аристократам» может оказаться по силам. В грядущей встрече они, скорее всего, одержат победу.

У «лис» стабильно выкладывается на полную, пожалуй, только Мэддисон. К слову, по информации СМИ, им активно интересуется «Ливерпуль». Сообщается, что «Лестер» не сумел договориться с полузащитником о продлении контракта. Летом футболист вполне может сменить прописку.

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Поставить на подопечных Грэма Поттера можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Четыре последние очные встречи всецело на стороне данного результата. В трёх из них «аристократы» одержали победы. Другая закончилась ничейным исходом — 1:1.

Прогноз и ставки на матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» — «Челси» 11 марта 2023 года

«Лестер» в текущем сезоне очень нестабилен. Он располагается в нижней части турнирной таблицы и регулярно терпит поражения. Если бы не Мэддисон, «лисы» наверняка располагались бы сейчас в зоне вылета. При этом будущее лидера становится всё туманнее. «Челси» же постепенно приходит в себя. Грэм Поттер понемногу отлаживает игровые механизмы. В двух последних матчах во всех официальных турнирах «синие» одержали победы. Думается, преуспеют они и в этот раз. Последние очные встречи только за такой исход.

Ставка: победа «Челси» за коэффициент 2.03.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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