«Нефтехимик» — «Ак Барс», шестой матч. Радулов соблюдает спокойствие

Александр успокоил свой пыл и больше не агрессирует. Более того, он даже не поддаётся на провокации.

11 марта состоится шестой матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.03, успех нижнекамцев оценён экспертами в 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» 11 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.95. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Нефтехимик» Нижнекамск — «Ак Барс» Казань (11.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 11 марта запланированы три встречи в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим шестому матчу первого раунда между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом», который пройдёт на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу казанцев.

В пятом матче серии в Казани хозяева без особых проблем обыграли «Нефтехимик» (6:1). Весомым фактором в матче оказались удаления гостей, которые суммарно составили 15 минут штрафа. Трижды хозяева реализовывали большинство. Александр Радулов отметился дублем и отдал передачу, а также успел поучаствовать в перепалке с Леонтьевым.

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Всё из-за силового приёма нападающего нижнекамцев Евгения Митякина на Никите Дыняке. Однако даже эта провокация гостей не смогла исправить ход игры. Казанцы удалились всего лишь два раза за игру. Плюс хозяева отменно провели второй период, забросив четыре безответные шайбы.

Теперь серия едет в Нижнекамск, у гостей мотивация завершить 1/8 финала Кубка Гагарина как можно быстрее, остался один шаг для этого. Плюс казанцы уже обыгрывали в гостях «Нефтехимик» в третьем матче серии (4:1). Можно повторить это снова, тем более что состав в отличной форме.

Казанцы провели отменную работу при Зинэтуле Билялетдинове, как в регулярке, выйдя в лидеры Востока, так и в плей-офф. Команда стала меньше реагировать на провокации, удаляться. Всё это стало хорошим залогом для побед. Плюс раскрылся Александр Радулов, который стал капитаном перед стартом плей-офф.

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Также Вячеслав Войнов, который в последней игре оформил ассистентский дубль. Основные звёзды клуба в порядке, плюс если в четвёртом матче серии «Нефтехимик» сумел нейтрализовать первое звено, которое вообще не сумело набрать очков, то дома казанцы исправили положение дел.

Думается, переезд в Нижнекамск никак не повлияет на настрой команды, силы есть, мотивация тоже, плюс опыта выступления больше. В совокупности это даёт неплохой задел, тем более что шестой матч играет весьма важную роль. Хозяева же вряд ли смогут что-то противопоставить, грязная игра не в счёт.

Даже Зинэтула Билялетдинов после матча сказал, что за такие силовые, как на Никите Дыняке, стоит наказывать заброшенными шайбами. В этой паре также с результативностью порядок, и даже шестой матч серии вряд ли повлияет на тактику команд, в оборону уходить – это не про них.

Гости отлично изучили свои проблемы после поражения в Нижнекамске (2:4) в четвёртой игре серии. Допускать подобных ошибок не планируют и теперь. Поэтому мы бы попробовали ставку на победу «Ак Барса» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.48. Александр Радулов в начале серии показывал свой характер и провоцировал драки.

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Кажется, для этой пары исход предрешён, казанцы в шаге от второго раунда плей-офф, но нужно сыграть так же строго, как и дома. В том, что они справятся, сомневаться не приходится. Хозяева же мало что могут придумать.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» 11 марта 2023 года

Казанцы уже обыгрывали соперника на его льду, не считая провальной встречи, из которой состав усвоил достаточно уроков. Благодаря этому казанцы дома без проблем разобрались с «Нефтехимиком», и в шестой встрече мы бы ждали похожего сценария. Хозяева удивляют только провокациями, а гости мотивированы и отвечают на провокации своими голами. Потому проверим ставку на победу «Ак Барса» и тотал больше.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.48.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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