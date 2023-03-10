«Ахмат» — «Локомотив». Дзюба ворвался в РПЛ

Артём сделал невероятное, оформив хет-трик уже в первом официальном матче после возвращения. Дальше — больше!

11 марта состоится матч 19-го тура РПЛ «Ахмат» – «Локомотив». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу команды из Грозного можно с коэффициентом 2.15. Успех москвичей оценивается аналитиками коэффициентом 3.15. Поставить на ничью предлагают за 3.65.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» – «Локомотив» 11 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ахмат» – «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Ахмат» – «Локомотив» (11.03.2023)

Во второй игровой день очередного тура чемпионата России по футболу пройдут четыре матча. Один из них состоится в Грозном на «Ахмат Арене», где местный клуб примет московский «Локомотив». Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:30 мск.

В прошлом туре «Ахмат» уверенно разобрался с обороной «Оренбурга»: голы Евгения Харина, Бернарда Бериши и Артёма Тимофеева помогли одержать домашнюю победу (3:1). Стоит отметить, что хозяева в полной мере наиграли на такой результат – они доминировали в нападении и меньше ошибались у своих ворот.

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Подопечные Сергея Ташуева по-прежнему хорошо выступают при своих болельщиках – в четырёх последних матчах одержали три победы. Оступились лишь во встрече с «Ростовом» (1:2), но боролись до конца. Кроме того, забивают дома грозненцы тоже регулярно, а голевая серия равна уже шести матчам. Только в конце августа не удалось справиться с «Зенитом» (0:0), но ту игру нельзя назвать плохой.

«Ахмат» всегда старается играть активно впереди и с соперниками хотя бы равного уровня давить на каждом участке. Эту команду нельзя назвать образцом атакующего футбола, однако 30 голов она уже забила и в 14 последних встречах огорчала любого соперника. Что интересно, в двух официальных матчах 2023 года за грозненцев забивали пять разных игроков. И это даже без лучшего бомбардира Мохамеда Конате.

Победа в матче с «Оренбургом» не позволила «Ахмату» всерьёз улучшить своё турнирное положение. Он остался на шестой строчке, а «Сочи» всё ещё дышит в спину, отставая на одно очко. Поэтому хозяева будут стремиться к победам в двух матчах подряд.

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«Локомотив» для этой цели отнюдь не самый удобный соперник. Железнодорожники уже много лет не возвращаются из Грозного без очков. В шести последних играх у них три победы и три ничейных результата.

Впрочем, в матче первого круга гости минимально уступили (1:2), хотя выглядели лучше бóльшую часть времени.

Московский клуб сейчас активно меняется, стараясь спасти сезон, насколько это ещё возможно. При Михаиле Галактионове команда всё ещё далека от своей лучшей формы, однако прогресс заметен. В Кубке России в двух матчах справиться со «Спартаком» не получилось, однако победа в матче с «Ростовом» многих приятно удивила (3:1). Пусть у жёлто-синих тоже хватает проблем, но это всё равно третий клуб чемпионата.

Важнее, что железнодорожники одержали первую победу за пять туров Премьер-Лиги, а помог в этом новичок команды Артём Дзюба. Звёздный ветеран долго не мог найти себе подходящий клуб, явно соскучился по футболу и в первом же матче оформил хет-трик. Всего одной игрой форвард заставил вновь заговорить о своём возвращении в сборную России.

«Локомотив» остаётся в зоне стыков, но до спасительного места всего три очка. С Галактионовым у руля и Дзюбой на острие он значительно повысил свои шансы на успех. Оборона ещё требует серьёзных корректировок, больше гостей пропустили только «Химки» и «Оренбург», но пока можно добиваться своего за счёт креатива и давления впереди.

Вопреки турнирному положению во многих аспектах команды можно назвать равными. «Ахмат» постарается прервать серию домашних неудач с «Локомотивом», но сделать это будет непросто. Грозненцы тоже редко играют «на ноль», а нападение гостей в первом туре после перерыва показало себя с лучшей стороны. На выезде москвичи в трёх матчах смогли набрать семь очков из девяти возможных, потому поверим в них снова. Ставка «Локомотив» не проиграет и обе забьют с коэффициентом 2.54 смотрится выгодно.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ахмат» – «Локомотив» 11 марта 2023 года

«Ахмат» на данном отрезке сезона гораздо стабильнее, что отображают и его позиция в таблице, и мнение экспертов. В то же время команда Ташуева не терпит компромиссов. «Локомотив» только начал приходить в себя под руководством нового тренера. Железнодорожники одержали важную победу в прошлом туре и на эмоциональном подъёме способны не проиграть вновь. В Грозном они выступают уверенно, а ошибки в обороне способна компенсировать активность в атаке.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и обе забьют за 2.54.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 3.40.

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Прогноз на матч «Краснодар» — «Торпедо» с коэффициентом 2.30.