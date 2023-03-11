Александр Волков — Александр Романов. Чем закончится славянская битва?

В ночь на 12 марта 2022 года в «The Theater at Virgin Hotels Las Vegas» (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Night 221. В соглавном событии в октагоне сойдутся россиянин Александр Волков и Александр Романов из Молдавии. Эксперты «Фонбет» считают фаворитом молдавского спортсмена и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.72. Шансы россиянина оценены в 2.17.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой Александр Волков — Александр Романов

В букмекерской конторе сомневаются, что поединок продлится всю дистанцию. Поставить на тотал больше 2.5 раунда можно с коэффициентом 1.83, а тотал меньше 2.5 раунда идёт за 1.92. Поставить на победу Александра Волкова нокаутом можно с коэффициентом 4.30 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на бой Александр Волков — Александр Романов (12.03.2023)

Александр Волков хорошо владеет ударной техникой: 65% его побед были одержаны нокаутом или техническим нокаутом. У него также девять побед решением, которые он одержал, перебоксировав своих соперников. Этот спортсмен, как правило, очень много бьёт: его средний показатель в UFC составляет 4,88 точного удара в минуту.

Волков также одержал три победы сабмишеном, что неудивительно, ведь он имеет коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. Он также использует свои навыки, чтобы защищаться в партере. Кроме того, он хорошо уходил от тейкдаунов, отражая 71% попыток своих соперников.

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Тем не менее в большинстве своих поражений он несколько раз оказывался в нокдауне. Например, в бою с Кертисом Блэйдсом, в котором Волков проиграл единогласным решением, Блэйдс провел 14 тейкдаунов. Это то, что должно сильно беспокоить Волкова в преддверии UFC Fight Night 221. Почему? Потому что Александр Романов — отличный борец.

Волков имеет большой размах рук, по сравнению с Романовым, и, вероятно, попытается держать своего молдавского соперника на расстоянии. Романов никогда не дрался с таким высоким бойцом, как Волков.

Нокаутировать Волкова кажется для Романова невыполнимой миссией. Вместо этого его лучший шанс выиграть в поединке — попытаться перевести соперника в партер. Навыки для этого у молдавского спортсмена имеются.

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Романов — прекрасный борец, который в среднем проводит 5,18 тейкдауна за бой. Он даже провёл два тейкдауна в поединке с Марчином Тыбурой, который в итоге проиграл. Тыбуре удалось спастись от захвата Романова, но он лучше Волкова в плане защиты.

Мы уверены, что Александр Волков провёл последние пару месяцев, оттачивая свою защиту от тейкдаунов, зная, насколько хорош его следующий соперник в партере. Если ему удастся удержаться на ногах против Романова, он выиграет бой. Мы думаем, что он сможет это сделать. Предлагаем поставить на Волкова за 2.17 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Александра Волкова за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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