«Зенит» — «Химки». Драки Спартака Гогниева на поле бесполезны

12 марта состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Химки». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.08. Успех химчан оценён экспертами в 30.0. Ставки на ничью принимаются за 12.0.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 12 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 2.50. Если не забьют — коэффициент 1.53. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.65.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Химки» (12.03.2023)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва. На 12 марта запланированы четыре встречи. В самой ранней из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге померяются силами местный «Зенит» и «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Зенит» довольно неплохо провёл сборы. За девять товарищеских встреч он одержал пять побед. Также команда из Санкт-Петербурга три раза сыграла вничью и потерпела поражение во встрече с «Сепаханом» (0:2). За этот период времени она забила целых 27 мячей, а сама пропустила только пять.

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Возобновили сезон подопечные Сергея Семака просто отлично. Сначала они разгромили «Волгу» из Ульяновска (3:0) в Кубке России. Затем петербуржцы с тем же счётом обыграли «Пари НН» в матче последнего тура РПЛ. Тем самым они увеличили отрыв от идущего на втором месте в турнирной таблице «Спартака» до восьми очков.

Одним из главных героев встречи с «Пари Нижний Новгород» стал Малком. Бразилец оформил дубль. Таким образом, он поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Сейчас на счету форварда 14 забитых мячей, а также пять результативных передач.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв недавно высказался по данному поводу. Он отметил, что у «Зенита» квалифицированный состав, который сильнее, чем у остальных команд. И объективно, когда петербуржцы играют в полную силу, им нет равных в РПЛ. Сычёв также подчеркнул, что ключевую роль играют бразильцы. Они делают разницу.

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«Химки» далеко не так успешно, как «Зенит», провели сборы. За девять товарищеских встреч они одержали победы только в матчах с «Пюником» (2:0) и «Волгой» из Ульяновска (3:1). Также красно-чёрные два раза сыграли вничью. Во всех остальных встречах они потерпели поражения и очень много пропустили.

За этот период времени в ворота химчан было забито целых 23 мяча. Сами они забили только 14. Возобновили сезон подопечные Спартака Гогниева плохо. Они сыграли вничью с идущим на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ «Факелом» (1:1). Местами соперник смотрелся предпочтительнее. Он выиграл по владению мячом, а также нанёс больше ударов.

Пока что пережитые «Химками» изменения этой зимой не приносят ощутимых плодов. Приобретённым клубом легионерам необходимо некоторое время на то, чтобы выработалась сыгранность. Некоторые из них неплохо себя проявили во встрече с «Факелом». Жаниу Бикел и Маркос Гильерме соорудили гол, который помог избежать поражения.

Тем не менее вряд ли старания новобранцев спасут химчан от вылета в Первую лигу. Сейчас они располагаются на 15-м месте в турнирной таблице. Настроение у красно-чёрных явно не из лучших. Сообщается, что недавно у Гогниева возник серьёзный конфликт с некоторыми из подопечных — Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Дело чуть было не дошло до драки.

По поводу этого интересное мнение выразил Александр Мостовой. Он рассказал, что, возможно, всё это хайп для «Химок» и таким образом они разогревают интерес к предстоящему матчу с «Зенитом», чтобы пришло как можно больше болельщиков. Почему бы и нет?

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Скорее всего, в предстоящем матче химчане проиграют. За 18 туров в чемпионате России они пропустили 37 мячей. Если бы не старания Ильи Лантратова, ушедшего этой зимой в «Локомотив», пропущенных голов было бы ещё больше. Поставить на П1 с форой (-2.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Петербуржцы за 18 туров забили соперникам 50 мячей. Сами пропустили только семь. История очных встреч всецело на их стороне. В 9 из 10 последних очных встреч они одержали победы. Другая закончилась ничейным результатом, но тогда красно-чёрных возглавлял Сергей Юран. С тех пор как он был отправлен в отставку, дела химчан становятся всё хуже и хуже.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 12 марта 2023 года

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. Маловероятно, что «Спартаку» удастся его догнать. Бразильцы, в частности Малком, находятся в отличном тонусе и приносят результат. На домашнем стадионе петербуржцы наверняка разгромят химчан. Красно-чёрные плохо провели сборы и не лучшим образом возобновили сезон. Их новобранцам, очевидно, нужно время на адаптацию и сыгранность. При всём этом в команде, похоже, ужасная атмосфера.

Ставка: «Зенит» победит с форой (-2.5) за коэффициент 1.81.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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