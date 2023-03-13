ЦСКА — «Северсталь», седьмой матч. Разин близок к сенсации

14 марта состоится седьмой матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.44, успех череповчан оценён экспертами в 6.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 14 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.10. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.0.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА Москва — «Северсталь» Череповец (14.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 14 марта запланированы две встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим седьмой игре между ЦСКА и «Северсталью». Встреча пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии 3-3.

Накануне Андрей Разин дома обыграл ЦСКА (3:0). Главным героем встречи был Александр Самонов, который сумел отразить все 26 бросков в створ. Это второй раз, когда команда сыграла всухую в своей истории. Череповчане творят историю, как и «Торпедо».

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Впереди седьмой матч, в котором всё решится. В послематчевом интервью тренер «Северстали» похвалил состав за игру, особенно в третьем периоде. Пусть и начало было скомканное, но хозяева смогли уйти на перерыв с ничейным результатам, а первый гол и вовсе успокоил хоккеистов.

Если сравнивать игру подопечных Разина с прошлым плей-офф, то теперь вратарская линия с Александром Самоновым стала куда сильнее. Вратарь даже отдал передачу в последнем матче, осталось только забросить.

В нападении у клуба полный порядок, но в составе много молодёжи, которую нужно подготовить психологически на седьмой матч. Сергей Фёдоров после встречи единственным плюсом назвал то, что можно всё исправить в седьмой игре. Он был раздосадован тем, что команда не смогла реализовать свои моменты.

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Думается, в Москве будет очень напряжённый матч, ЦСКА – опытная команда. Плюс опыта седьмых матчей в копилке тоже достаточно, так что состав понимает, как вести себя. Поэтому будет весьма непросто, но трудности гостей не пугают.

Наступил заключительный матч, и это заслуга только череповчан, которые дали бой действующему обладателю Кубка Гагарина. Останавливаться поздно — теперь нужно идти только вперёд. Кажется, что Разин нащупал ключевые моменты, которые помогут ему вновь расстроить тренера армейцев.

Потому проверим ставку на то что «Северсталь» не проиграет за 2.65. Все ждали, что ЦСКА без проблем обыграет «сталеваров», но сюрпризы не прекращаются. Андрей Разин, кажется, знает как действовать с Сергеем Фёдоровым.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 14 марта 2023 года

Череповчане творят историю, и даже проблемы не мешают им, а вратарская линия во главе с Александром Самоновым в этом плей-офф играет весьма здорово. ЦСКА же с опытом, но в этом плей-офф многое не получается. Хотя опыта и мастерства у хозяев больше, но характер и рвение гостей превалируют в этой серии, поэтому попробуем ставку на непроигрыш «Северстали»

Ставка: «Северсталь» не проиграет в основное время за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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