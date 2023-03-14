«Зенит» — «Динамо». А хоть и Рио-де-Жанейро?

15 марта состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Зенит» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.42, а шансы «Динамо» оценены в 7.70. Заключить пари на ничью предлагается за 5.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» Москва 15 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Зенит» — «Динамо» Москва порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.20. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.89. Всем, кто зарегистрируется в букмекерской конторе «Фонбет», будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» Москва (15.03.2023)

Матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Зенит» — «Динамо» Москва состоится 15 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Евгений Кукуляк даст стартовый свисток в 20:00 мск.

«Зенит» за 19 туров текущего розыгрыша РПЛ проиграл в одном матче. Три встречи завершились ничейным результатом, а в остальных 15 он одержал победу. На текущий момент петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу. Преимущество над идущим следом «Спартаком» составляет восемь очков.

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Сине-бело-голубые выглядят невозмутимо. Подопечные Сергея Семака превосходят соперников во всех игровых аспектах. Петербуржцам за счёт доминирования на поле реже других приходится включаться в оборону. Суммарно за 19 матчей соперники нанесли лишь 38 ударов в створ ворот «Зенита» — команда пропустила лишь девять голов и в 12 встречах сохранила собственные ворота в безопасности.

Убедительно команда Семака смотрится и в атаке. За 19 туров чемпионата России футболисты забили 53 мяча. Не последнюю роль в этом сыграли недавно получившие российское гражданство бразильцы Клаудиньо и Малком. На счету последнего 16 голов, причём четыре мяча он забил уже после возобновления чемпионата. Примечательно, что этой зимой к «Зениту» присоединился ещё один бразилец — Роберт Ренан.

Артём Дзюба высказался о бразильском векторе клуба. Он отметил, что команда из Санкт-Петербурга превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Он считает, что в российском клубе костяк должен состоять из российских игроков.

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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов считает, что акцент на бразильских игроках негативно сказывается в целом на российском футболе. Если бы «Зенит» меньше использовал бразильских легионеров, то в командной структуре были бы самые перспективные российские футболисты.

Впрочем, при безупречных результатах «Зенита» в РПЛ в групповом этапе Кубка России он выступил не столь хорошо. Теперь клуб из Санкт-Петербурга продолжает борьбу через Путь регионов, где нет права на ошибку. Сергей Семак предоставлял больше игровой практики россиянам — Дмитрию Чистякову, Данилу Круговому, Александру Ерохину и Зелимхану Бакаеву, но южноамериканские лидеры атакующего механизма играли спустя рукава.

Московское «Динамо» во время зимних сборов демонстрировало отменные результаты. За девять контрольных матчей бело-голубые уступили только в игре с ЦСКА (1:2). Также они сыграли вничью с «Оренбургом» (3:3). В остальных семи матчах выиграли, причём в четырёх из них с разницей в два мяча и более.

Казалось бы, что после продуктивно проведённых сборов столичная команда должна была перенести победный импульс на чемпионат России, однако игра в официальной части сезона не клеится. Причём если ещё в атаке команда смотрится неплохо, то в обороне вновь вскрылись имеющиеся проблемы — за четыре официальных игры пропустили шесть голов, позволив соперникам нанести 30 ударов в створ их ворот.

За девять товарищеских матчей во время зимних сборов команда Сергея Семака пять раз выиграла, трижды сыграла вничью и потерпела поражение во встрече с «Сепаханом» (0:2), завершив сборы со средней результативностью в три забитых мяча за игру. Также ударно «Зенит» возобновил клубный сезон — выиграл в трёх официальных встречах с общим счётом 9:2.

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Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» Москва 15 марта 2023 года

«Зенит» семимильными шагами идёт к пятому подряд чемпионскому титулу. Благодаря индивидуальному мастерству легионеров сине-бело-голубые стабильно демонстрируют доминирующий футбол и одерживают преимущественно победы. Клуб демонстрировал убедительные результаты во время зимних сборов и не сбавил обороты.

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Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

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