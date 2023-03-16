Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 12.3: Артета идёт дальше, Черчесов — нет

16 марта пройдут очередные матчи Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Спортинг» 16 марта

«Арсенал» ударно продвигался по первой половине турнирной дистанции. Трёхматчевая февральская серия без побед стоила команде Микеля Артеты лидерства и вполне могла выбить игроков из колеи, но «канониры» собрались с силами и доказали, что умеют выходить из сложных турнирных ситуаций, выдержав своеобразную проверку чемпионских амбиций. Лондонская команда выиграла пять последних матчей чемпионата Англии с суммарным счётом 15:4. Таким образом, «пушкари» увеличили отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» до пяти очков.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Арсенал» уже вылетел из внутренних кубков, а борьба за чемпионский титул в АПЛ, безусловно, более приоритетная цель для «канониров», чем Лига Европы. Однако вряд ли Микель Артета готов с лёгкостью попрощаться с еврокубками. У него молодая, талантливая и голодная до трофеев команда.

«Канониры» не испытали ни малейших проблем с выходом в 1/8 финала — выиграли пять матчей при одном поражении. Учитывая форму команды в АПЛ, не покидало ощущение, что в Лиге Европы лондонцы не играют на максимум возможностей и настоящий «Арсенал» болельщики увидят в плей-офф. Команда Микеля Артеты выиграла 13 из 17 домашних матчей, чаще с разницей в два мяча и более. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Арсенала» с форой (-1) за 1.72.

Прогноз на матч Лиги Европы «Фрайбург» — «Ювентус» 16 марта

Если брать результат первого матча за образец, то создаётся впечатление, что у «Фрайбурга» нет шансов. Немецкий клуб не представлял какой-либо угрозы для «бьянконери» в Турине и может быть доволен минимальным поражением, которое оставляет хорошие шансы на проход. Впрочем, «Ювентус» пока не может похвастаться прежней стабильностью. Он реализовал всего один из минимум пяти своих острых моментов и даже пропустил с первого же удара, но спасло то, что было нарушение.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Сейчас Массимилиано Аллегри вынужден снова экспериментировать с составом, ведь при худшем сценарии он останется без семи игроков основной ротации. «Фрайбург» дома отнюдь не подарок для любого соперника. Команда Кристиана Штрайха ведёт борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон и не проигрывает на своём поле на протяжении 15 матчей подряд. За этот период набралось 11 побед во всех турнирах.

Проблема хозяев лишь в том, что они плохо играют с топ-соперниками. Только в новом году они успели получить шесть голов от «Вольфсбурга» и пять от дортмундской «Боруссии». «Ювентус» способен даже на чистом классе забить хотя бы один гол в гостях, а дальше «Фрайбургу» придётся раскрываться, что никогда хорошо для него не заканчивается. Возьмём победу туринцев с коэффициентом 2.48.

Прогноз на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер» 16 марта

2023 год для «Ференцвароша» начался стабильно – три победы в четырёх матчах, что ещё больше упрочило лидерство столичного клуба в чемпионате Венгрии. Однако затем команда Станислава Черчесова выиграла только одну встречу из шести. После поражения в Германии «Ференцварош» уступил на своём поле «Академии Пушкаша» (1:2). В этой встрече российский тренер сделал шесть изменений в составе по сравнению с игрой Лиги Европы.

Матч с «Байером» в Леверкузене мог сложиться для «Ференцвароша» чуть удачнее. Как минимум на мяч престижа венгерская команда наиграла. В пяти из восьми последних игр с участием «Ференцвароша» и в семи из восьми последних матчей «Байера» забивали обе команды.

Шансы «Ференцвароша» заключаются в том, что «Байер» приедет без двух ведущих игроков атаки – повреждения получили Флориан Вирц и Патрик Шик. Однако их отсутствие не помешало «Байеру» победить «Вердер» (3:2). Примечательно, что два гола забили защитники, а автор третьего – молодой талант Адам Гложек, который получает много игрового времени как раз из-за проблем со здоровьем своего партнёра по чешской сборной Патрика Шика.

Матч с «Ференцварошем» стал всего вторым из последних восьми с участием «Байера», в которых зрители увидели менее четырёх голов. Будапештский клуб арендовал на предстоящую встречу самый большой стадион Венгрии. 60-тысячная арена погонит своих любимцев вперёд, и нас ждёт весьма открытый футбол. Поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.90.

Экспресс на матчи 16 марта

Ставка 1: победа «Арсенала» в матче со «Спортингом» с форой (-1) за 1.72.

Ставка 2: победа «Ювентуса» в матче с «Фрайбургом» за 2.48.

Ставка 3: ТБ 3.5 мяча в матче «Ференцварош» — «Байер» за 2.90.

Общий коэффициент: 1.72 Х 2.48 Х 2.90 = 12.3.

Агент Барриоса допустил, что игрок вернётся после травмы раньше установленного срока.

Хаджи: Абаскаль спокойно может возглавить любой клуб Серии А.

41-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции.