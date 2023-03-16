«Енисей» — «Арсенал». Гаранин намерен сделать большой шаг вперёд

Тренер отмечал, что возвращается в команду из Красноярска с целью вывести её в РПЛ. Шансы есть, и неплохие.

17 марта состоится матч 23-го тура Первой лиги «Енисей» — «Арсенал». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красноярцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех туляков оценён экспертами в 3.64. Ставки на ничью принимаются за 3.36.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Енисей» — «Арсенал» 17 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Енисей» — «Арсенал» получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Первой лиги «Енисей» — «Арсенал» (17.03.2023)

Российский футбол вернулся после зимнего перерыва. На фоне РПЛ не будем забывать и о втором по силе дивизионе страны. На 17 марта запланирована встреча, которая откроет программу 23-го тура Первой лиги. На стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске местный «Енисей» примет «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

Первую половину сезона «Енисей» провёл очень здорово. Однако этой зимой он лишился главного тренера. Артём Горлов перебрался в «Пари Нижний Новгород». Вследствие этого руководство красно-синих приняло решение вернуть Вадима Гаранина, который не сумел преуспеть в «Сочи».

Украину исключили из заявки на проведение ЧМ-2030 по футболу.

В прошлом году «Енисей» вполне успешно выступал под руководством Гаранина. Он занял пятое место в турнирной таблице, отстав всего на два очка от «СКА-Хабаровск». Также «львы» добрались до полуфинала Кубка России. На предыдущих стадиях турнира они обыграли «Крылья Советов» (1:0), «Локомотив» (4:0) и «Рубин» (3:1).

Много времени на адаптацию после возвращения в команду из Красноярска Гаранину не потребовалось. В последних двух турах в Первой лиге его подопечные добыли вполне неплохие результаты. Сначала они победили «Волгарь» (2:1), а затем сыграли вничью с «Шинником» (2:2) на выезде.

Сейчас красно-синие располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от идущей на третьем месте «Алании» составляет всего два очка. От располагающегося на пятом месте «Арсенала» «Енисей» отделяют целых пять очков. Удастся ли тулякам сократить отрыв?

Мостовой: убери легионеров из «Зенита», и всё станет ясно.

«Канониры» тоже пережили смену главного тренера этой зимой. Должность занял Александр Сторожук, ранее работавший в «Краснодаре». В одно время тренер очень здорово себя зарекомендовал. Несмотря на уход легионеров, ему удалось закончить минувший розыгрыш РПЛ на четвёртом месте, попутно раскрыв несколько молодых талантов.

Однако в этом сезоне у Сторожука всё пошло наперекосяк. За последние девять туров в чемпионате России под его руководством «быки» одержали только две победы. В обоих случаях они обыграли располагающиеся в самом низу турнирной таблицы команды. Также было два ничейных результата. Всё остальное — поражения.

Во главе «Арсенала» у Сторожука успехи пока что так себе. Под его руководством красно-жёлтые сначала сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0). Затем уступили во встрече с располагающейся на 12-м месте в турнирной таблице «Родиной» (2:3). К позитивным моментам можно отнести разве что гол новичка Ираклия Манелова.

Манелов ранее выступал за «Краснодар», поэтому к стратегии Сторожука он адаптировался очень быстро. Остальным футболистам «канониров» приходится труднее. Специалисту предстоит проделать ещё немало работы, чтобы окончательно освоиться в команде и поставить свой комбинационный футбол.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 за коэффициент 2.01. В пользу данного исхода свидетельствует и то, что встреча состоится в Красноярске. К данному часу красно-синие лучше всех играют на домашнем стадионе. За 10 туров дома они не потерпели ни одного поражения. Также было два ничейных результата. Всё остальное — уверенные победы.

К тому же совсем недавно красноярцы точечно усилились. Они взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа полузащитника «Сочи» Кирилла Ушатова. Гаранин хорошо знаком с игроком, а также со спецификой Первой лиги. В недавнем интервью он отметил, что, так как «тройников» будет меньше, восстанавливаться и готовиться к матчам станет легче.

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.

К слову, Гаранин не стал называть шагом назад своё возвращение в стан красно-синих. Он отметил, что намерен сделать большой шаг вперёд — вывести красноярцев в РПЛ. Пока что шансы на это у команды весьма неплохие. Главное — преуспеть в предстоящем матче с одним из главных конкурентов.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Енисей» — «Арсенал» 17 марта 2023 года

Пока что возвращение Гаранина приносит «Енисею» хорошие плоды. Тренер отлично знаком с командой. Потому и неудивительно, что она добыла неплохие результаты в последних двух турах Первой лиги, за счёт чего увеличила отрыв от «Арсенала». На красно-жёлтых смена наставника сказалась иначе. Неудачи преследуют Сторожука и в новом клубе. Похоже, специалисту требуется больше времени на адаптацию. Также даёт солидное преимущество «львам» домашний стадион. Думается, они одержат победу.

Ставка: победа «Енисея» за коэффициент 2.01.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

Заур Тедеев уволен с поста главного тренера «Алании».

Хаджи: Абаскаль спокойно может возглавить любой клуб Серии А.

Титов исключил возможность судейского заговора против «Спартака».

Губерниев: даже тюменские ёжики видели, что в ворота «Зенита» был пенальти.