«Фейеноорд» — «Шахтёр». Ракицкий впадёт в уныние

16 марта состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «Фейеноорд» – «Шахтёр». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фейеноорда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех «Шахтёра» оценивается в 6.75. На ничью дают коэффициент 4.54.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Шахтёр» 16 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фейеноорд» – «Шахтёр» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.91.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Шахтёр» (16.03.2023)

В некоторых парах Лиги Европы исход был решён уже после первого матча. У «Фейеноорда» и «Шахтёра» интрига ещё живёт, но без победы в домашнем матче шансы «горняков» на выход в четвертьфинал стали гораздо ниже. Наставник гостей Игор Йовичевич считает иначе, и у него есть аргументы, к которым стоит прислушаться.

Дело в том, что на первый матч «Шахтёр» выходил с экспериментальной линией обороны, в которой три из четырёх игроков основы отбывали дисквалификацию. Нидерландцы таким подарком судьбы воспользоваться в полной мере не смогли и ограничились только одним забитым голом, хотя шансов для взятия ворот соперника они создали предостаточно.

Холанд: моя суперсила — забивать голы.

В очередной раз выдал отличный матч голкипер «Шахтёра» Анатолий Трубин, несколько раз спасавший свою команду. Да и оборона «горняков», хоть и не в оптимальном составе, но смогла продемонстрировать хороший уровень, а Ярослав Ракицкий даже забил единственный гол своей команды.

Видимо, Йовичевич считает, что с возвращением игроков основы его команда сыграет лучше, чем в первом матче. Вполне возможно, что защищаться «Шахтёр» будет лучше, но как насчёт забивать голы? Эта задача всё так же стоит перед «горняками», если они хотят выйти в четвертьфинал, а способов её решения пока не видно.

У себя в домашнем чемпионате «Шахтёр» забивает много, но в еврокубках так не получается. Пожалуй, только в первом матче с «Ренном» атака «горняков» проявила себя действительно хорошо. В двух следующих матчах «Шахтёр» хоть и забивал, но делал это с большим трудом. А «Фейеноорд» в последнее время подтянул игру в обороне и даже без основного голкипера стал пропускать не так часто.

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Беспроигрышная серия нидерландцев продолжается и, судя по тому, как команды провели первый матч, в Роттердаме она не прервётся. Главная проблема «Фейеноорда» в том, что он сейчас пытается усидеть даже не на двух, а на трёх стульях: Лига Европы, чемпионат и Кубок Нидерландов. Арне Слоту придётся грамотно распределять силы.

Дело в том, что через два дня на третий после матча с «Шахтёром» у «Фейеноорда» очень важная игра с «Аяксом», в которой ни в коем случае нельзя проигрывать. Это нужно держать в уме, так как тратить лишние силы в попытках разгромить «горняков» хозяевам сейчас не нужно. Возможно, мы увидим «Фейеноорд», который не станет выкладываться на все 100%, особенно после того, как забьёт первый гол.

«Шахтёр» добрался до 1/8 финала Лиги Европы не без доли везения, но оно не будет сопровождать «горняков» вечно. «Фейеноорд» сейчас сильнее, и зацепиться даже за ничью на его поле будет очень сложно. Судя по всему, большую часть матча гости проведут в обороне, надеясь на редкие контратаки либо же на то, чтобы дотянуть матч до серии пенальти.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Шахтёр» 16 марта 2023 года

Наилучший план гостей на игру – это постараться отстоять ничью, но даже с отбывшими дисквалификацию основными защитниками им будет тяжело. Нидерландцы будут владеть преимуществом и не без труда, но найдут пути к воротам «Шахтёра». Слишком уверенной победы «Фейеноорда» ждать не стоит, ему даже минимальное преимущество добыть будет непросто, а лишние силы тратить тоже не нужно.

Ставка: победа «Фейеноорда» в 1 мяч за 3.50.

Экспресс с коэффициентом 9.67.

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