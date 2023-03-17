«Челси» — «Эвертон». Шон Дайч не остановит Грэма Поттера

18 марта состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Эвертон». Начало игры — в 15:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют «аристократов»: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Победа ливерпульцев оценена в 8.30. Заключить пари на ничью предлагается за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура АПЛ «Челси» — «Эвертон» 18 марта 2023 года

В «Фонбет» считают, что встреча «Челси» — «Эвертон» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.80. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.62 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер всем дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Эвертон» (18.03.2023)

18 марта в АПЛ состоится пять матчей, одним из которых будет встреча «Челси» и «Эвертона». Хозяева пока занимают 10-е место с 37 очками, а «Эвертон» находится на 15-м месте с 25 очками.

«Челси» подходит к матчу после победы 3:1 над «Лестером». Важный успех: команду Грэма Поттера наконец прорвало, этот выигрыш стал третьим подряд. До «Лестера» «Челси» одолел «Лидс» в АПЛ и дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тем не менее «Челси» ещё есть над чем работать: они выиграли только два из семи последних матчей в АПЛ. В последних восьми домашних матчах у лондонцев только три победы. Интересно, что все эти восемь игр были низовыми.

«Эвертон» отправляется на «Стэмфорд Бридж», обыграв в минувшие выходные дома «Брентфорд» со счётом 1:0. Команда Шона Дайча выдохнула: эта победа стала первой за четыре игры. Есть осторожный оптимизм, но угроза вылета всё ещё сохраняется. «Эвертон» выиграл только три из последних 15 матчей АПЛ.

На выезде у «Эвертона» совсем ничего не получается: «ириски» не могут выиграть уже девять матчей подряд, уступив шесть раз. Более того, в трёх из четырёх последних выездных игр «Эвертон» даже не смог забить.

«Челси» в предстоящем матче придётся обойтись без Риса Джеймса. Тьяго Силвы и Эдуарда Менди. Есть сомнения по поводу готовности Рахима Стерлинга, Сесара Аспиликуэты, Н'Голо Канте и Пьер-Эмерика Обамеянга. У «Эвертона» точно не будет на поле Эндроса Таунсенда.

«Челси» вернулся на победный лад и уже может мечтать о попадании в четвёрку: в АПЛ всё довольно плотно. Но для этого нужно продолжать выигрывать. «Эвертон» очень плох на выезде, поэтому поставим на сухую победу «Челси». В букмекерской конторе «Фонбет» дают коэффициент 2.15 на этот исход, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: сухая победа «Челси» за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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