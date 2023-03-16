«Оренбург» — «Спартак». Абаскаль теряет хватку?

18 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России «Оренбург» – «Спартак». Начало – в 12:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех оренбуржцев оценивается в 3.40. На ничью дают коэффициент 4.08.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» 18 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Оренбург» – «Спартак» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.46.

Анализ и прогноз на матч чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» (18.03.2023)

Российская Премьер-Лига начинает набирать обороты. «Зенит» увеличил отрыв от преследователей, «Локомотив» выбрался из зоны вылета, да и в остальном по таблице началось движение. Однако есть команды, которые остались на месте. «Спартак» как был вторым, так и остался, а «Оренбург» продолжает комфортно себя чувствовать в середине таблицы.

Хозяева ещё осенью вылетели из Кубка России, и теперь у них нет повода для лишней траты сил. «Спартак» продолжает играть на два фронта, но с переменным успехом. Осечки есть и в Кубке, и в РПЛ. Гильермо Абаскаль был бы рад начать вторую часть сезона чуть лучше, но не получилось.

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Если выбить из Кубка «Локомотив» оказалось не такой уж сложной задачей, то дальше начались проблемы. Сначала «Урал» отобрал очки у «Спартака» в чемпионате, а красно-белые остались недовольны судейством. Потом Виктор Гончаренко провернул этот трюк ещё раз в Кубке России.

Между двумя ничейными результатами с «Уралом» поместилась очень неуверенная победа дома во встрече с «Факелом» со счётом 3:2. Явно не такого ожидали от команды, которая претендует на высокие места. Три очка, конечно, набраны, но такая победа едва ли красит команду Гильермо Абаскаля. Вопросов к её обороне становится всё больше.

С одной стороны, «Спартак» начал вторую часть сезона беспроигрышной серией из пяти матчей. При этом он умудрился за пять встреч пропустить семь голов, дважды сыграл вничью, и у него не было ни одного действительно сильного соперника. Все команды, с которыми встречался «Спартак», из нижней половины турнирной таблицы.

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«Оренбург» для такого «Спартака» будет опасным соперником. Команда Марцела Лички дома в текущем сезоне проигрывала только в одной встрече, ещё в середине июля, с «Крыльями Советов». С тех пор хозяева провели 11 матчей, и только два закончились ничейными результатами, включая игру в Кубке России с «Динамо».

В восьми последних домашних матчах «Оренбург» забивал не менее двух голов за игру. То, что нужно, чтобы наказать оборону «Спартака», которая пока не выглядит надёжной. Да, зимой от оренбуржцев ушёл лучший бомбардир, но, судя по последним матчам, Марцел Личка смог перестроить команду, чтобы она и без него продолжала забивать.

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«Оренбург» начал вторую часть сезона с двух выездных матчей и смотрелся в них неплохо. Осеннего запала команда не растеряла и продолжает показывать интересный, яркий футбол. «Спартак» уже немного вымотался после Кубка России, плюс перелёт тоже не добавит свежести гостям. Да и выездные матчи не были сильной стороной москвичей в этом сезоне. Поставим на победу «Оренбурга» с форой (0).

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» 18 марта 2023 года

У «Оренбурга» есть хорошие шансы не просто зацепиться за ничью, а даже попытаться выиграть. Пока «Спартак» не набрал оптимальную форму, нужно пользоваться моментом и раскрывать все свои козыри, а их у хозяев хватает. Многие предполагали, что команда, которая стала открытием первой части сезона, во второй сбавит обороты, но пока на это не похоже.

Ставка: победа «Оренбурга» с форой (0) за 2.51.

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