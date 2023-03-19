Моуринью расчистили дорогу к титулу. Кто выиграет Лигу Европы?

В пятницу 17 марта, в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы. Команды узнали своих соперников. Пришла пора рассмотреть шансы клубов на победу в турнире и выделить наиболее вероятного фаворита.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тен Хаг знает своё дело

Представитель АПЛ «Манчестер Юнайтед», по мнению букмекеров, выступает в качестве явного фаворита турнира. Эксперты «Фонбет» предлагают сделать ставку на победу подопечных тен Хага за коэффициент 2.30. Довольно смелое решение! Напомним, в четвертьфинале «МЮ» предстоит сыграть с «Севильей».

«Манчестер Юнайтед» действительно произвёл сильное впечатление в матчах с «Бетисом». Англичане выиграли по итогу двух встреч с общим счётом 5:1. Маркус Рашфорд блистал в атаке, а Бруну Фернандеш и Каземиро полностью контролировали центр поля.

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Тем не менее яркие действия в штрафной «Бетиса» не скрыли провалы в обороне английской команды. В ответной игре «МЮ» мог пропустить несколько мячей, но нападающим соперника отчаянно не везло в завершающей стадии. Дисбаланс в защите может привести к крупным неприятностям в играх с клубами, обладающими более звёздными форвардами, чем «Бетис».

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«Ювентус» получил в соперники по четвертьфиналу португальский «Спортинг». Клуб из Лиссабона показал свою силу, выбив из турнира грозный лондонский «Арсенал». Но букмекеры всё равно верят в магию имён — на победу «старой синьоры» в финале Лиги Европы предлагают сделать ставку за коэффициент 6.00.

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У кого ещё будут шансы

Жозе Моуринью может запросто побороться за победу в Лиге Европы. В соперники «Роме» достался «Фейеноорд». До этого клуб из Нидерландов обыграл «Шахтёр» и не получил достойного сопротивления. Сделать ставку на празднование победы в Лиге Европы «Ромы» можно за 8.00.

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Про «Севилью» достаточно сказать, что этот клуб словно создан для победы в Лиге Европы. Шесть раз красно-белые выигрывали этот турнир и Кубок УЕФА. Складывается впечатление, что у испанцев есть специальная формула для побед здесь. Сделать ставку на красно-белых можно за 10.0.

Обречённые на вылет

Будем откровенны — лишь счастливый случай поможет кому-либо из трио «Байер» (12.0), «Фейеноорд» (15.0) и «Юнион» (30.0) пробиться в финал. Командам крайне повезло с жеребьёвкой, но их текущий уровень не позволяет рассчитывать на что-то большее. Много ошибок, которые совершат футболисты этих клубов в плей-офф, сильный соперник быстро конвертирует в забитые мячи.

Почему Моуринью?

К работе Жозе Моуринью в «Роме» большинство экспертов относятся весьма скептически. Они утверждают, что португалец сдал и потерял интерес. Во многом они правы.

Глаза португальца загораются во время решающих стадий еврокубковых турниров. Вот тут Моуринью находит для себя мотивацию. Наставник умеет великолепно разбирать игру соперника и находить слабые места. Жозе остаётся прирождённым мастером найти нужные слова для футболистов, чтобы они выложились на 100%.

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В пользу версии с победой «Ромы» в турнире — довольно лёгкая сетка. В четвертьфинале подопечным Моуринью предстоит сыграть с «Фейеноордом» (Нидерланды), а в полуфинале с победителем пары «Байер» — «Юнион». Таким образом, до финала римляне не столкнутся с «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед».

Да и вряд ли Моуринью страшится этих клубов. В их тактических схемах много пробелов. Стоит напомнить, что недавно «Рома» выиграла у «Ювентуса» в национальном чемпионате со счётом 1:0. Так что и ментально португалец получил преимущество.

Ставка: «Рома» станет победителем Лиги Европы — 2022/2023 за коэффициент 8.00.

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