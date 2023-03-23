Экспресс на 23 марта с коэффициентом 10.81: у Карпина и Манчини нет иллюзий

23 марта пройдут первые отборочные матчи Евро-2024, а сборная России проведёт товарищеский игру с Ираном. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.81 из этих встреч.

Прогноз на матч Иран — Россия 23 марта

В сборной Ирана после чемпионата мира произошли серьёзные изменения. Ушёл Карлуш Кейруш, а замену ему нашли совсем недавно. Принял сборную Амир Галенои, один из самых успешных тренеров в истории чемпионата Ирана. В сборную он приходит во второй раз, ранее тренировал её в 2006-2008 годах, провёл с ней 17 матчей и проиграл всего один. Нельзя сказать, что по сравнению с Кейрушом это шаг назад, может быть, даже наоборот.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Сборной России желательно реабилитироваться после ничьих с Узбекистаном и Таджикистаном, да и победа над Кыргызстаном была отнюдь не уверенной. С другой стороны, понять цель и мотивацию игроков в таких матчах очень сложно, их больше волнуют игры за клуб, там у многих свои задачи. Да и у Валерия Карпина с «Ростовом» тоже много работы, а состав в предыдущих матчах был далек от оптимального.

Если сборная России будет играть тем же составом и с тем же отношением, что и в предыдущих товарищеских матчах, то тут её вполне может ждать поражение. Иран крепкий середняк, у которого достаточно качественных игроков, чтобы подстраиваться под соперника и ломать ему игру. Наверняка у хозяев тоже сыграют не все сильнейшие, но тут у многих резервистов будет запредельное желание понравиться новому тренеру. Есть смысл поставить на победу Ирана с коэффициентом 2.25.

Прогноз на матч Италия — Англия 23 марта

Итальянцы начинают новый этап после проваленного отбора на ЧМ-2022. Если и здесь что-то пойдёт не по плану, то Манчини этого не простят. Не выйти на Евро при нынешнем формате отбора для сборной Италии будет просто катастрофой. Хотя ей уже не повезло с жеребьёвкой, в группе, помимо Англии, есть крепкие Украина и Северная Македония, которая как раз и не пустила итальянцев в Катар.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Сейчас итальянцы смотрятся менее предпочтительно, чем сборная Англии. Подбор игроков, возможности и результаты последнего года — всё говорит в пользу англичан. Сборная Англии полностью провалилась в Лиге наций, но это не настолько важный турнир, чтобы по нему делать выводы. Кстати, именно итальянцы тогда выиграли группу, а сборная Англии, наоборот, вылетела во второй дивизион.

Исторически сборная Италии не самый приятный соперник для англичан, но сейчас у них есть все шансы немного подправить статистику и прервать неудачную серию в матчах со «Скуадра адзурра». Потеря набравшего форму Рашфорда это серьёзно, но не смертельно для Англии с её атакующим потенциалом. А больше зацепиться и не за что, многие лидеры итальянцев сейчас не в лучшей форме, показать что-то серьёзное в матче с англичанами им будет тяжело. Предлагаем поставить на победу Англии с коэффициентом 2.70.

Прогноз на матч Дания – Финляндия 24 марта

С фаворитом в этой паре всё предельно ясно, датчане сейчас котируются гораздо выше финнов, и даже неубедительное выступление команды Каспера Юльманна на чемпионате мира этого не отменит. У датчан в каждой линии есть игроки высокого уровня, есть представители и даже лидеры топ-клубов. Состав сыгранный, потенциально очень сильный, плюс толковый тренер, который уже давно поставил хороший футбол своим подопечным.

Можно сказать, что финны по игре в чём-то похожи на соперника, но в плане исполнителей заметно уступают. У них подросло неплохое поколение игроков, однако звёзд первой величины среди них нет и близко, в основном крепкие середняки, которые берут своё не за счёт таланта, а за счёт трудолюбия и дисциплины. В большинстве матчей «филины» уповают на оборону, а в нападении многое завязано на индивидуальном мастерстве постаревшего Пукки.

В победе Дании сомневаться не приходится, хозяева дожмут соперника, пусть незрелищно, возможно, с трудом, но наберут свои три очка. Вряд ли матч получится результативным, оборона гостей не даст развернуться не самым сильным форвардам Дании и всеми силами будет стараться засушить матч. Обилия голов тут лучше не ждать, а для ставки можно выбрать тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.

Экспресс на матчи 23 марта

Ставка 1: победа Ирана в матче с Россией за 2.25.

Ставка 2: победа Англии в матче с Италией за 2.70.

Ставка 3: ТМ 2.5 мяча в матче Дания – Финляндия за 1.78.

Общий коэффициент: 2.25 Х 2.70 Х 1.78 = 10.81.

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