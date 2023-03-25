Словакия — Босния и Герцеговина. Джеко ждёт своего часа

26 марта 2023 года состоится матч квалификации Евро-2024 Словакия – Босния и Герцеговина. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу словаков можно с коэффициентом 2.55. Шансы боснийцев оценены в 2.85. Заключить пари на ничью предлагается за 3.20.
Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Словакия – Босния и Герцеговина 26 марта 2023 года
Эксперты «Фонбет» считают, что встреча Словакия – Босния и Герцеговина не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.65. Ставки на то, что матч завершится вничью со счётом 0:0, принимаются за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.
Анализ и прогноз на матч квалификации ЧЕ-2024 Словакия — Босния и Герцеговина (26.03.2023)
В воскресенье вечером Словакия и Босния-Герцеговина встретятся в группе J отборочного турнира к Евро-2024, и обе команды будут стремиться набрать важные очки.
Хозяева поля начали свою отборочную кампанию с неутешительной безголевой ничьей в гостях со скромным Люксембургом. Этот результат означает, что Словакия не проигрывает в шести международных матчах, сыграв вничью в четырёх последних встречах подряд.
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Последние игры словаков получаются малорезультативными: в 8 из 11 встреч было забито менее 2.5 мяча. Есть один небольшой положительный момент в игре с Люксембургом: Словакия теперь непобедима в четырёх последних отборочных матчах чемпионатов Европы. Однако хозяева поля выиграли только одну из шести отборочных встреч в основное время.
Последние домашние матчи квалификации на Евро словаков были напряжёнными и малорезультативными: в семи из восьми последних отборочных матчей было забито менее 2.5 мяча.
Босния и Герцеговина начала квалификацию в группе J с комфортной домашней победы над Исландией со счётом 3:0. Таким образом, боснийцы выиграли три из четырёх последних матчей. Они также потерпели всего одно поражение в восьми встречах.
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Босния и Герцеговина также не знает поражений в трёх отборочных матчах чемпионата Европы в основное время. Однако, с другой стороны, она выиграла только 4 из 11 последних отборочных встреч.
У гостей в последнее время плохой послужной список в отборочном турнире, так как победа со счётом 3:0 в Лихтенштейне в последнем отборочном турнире завершила пятиматчевую полосу неудач Боснии и Герцеговины в гостях.
Поэтому мы прогнозируем, что в этой игре будет малорезультативная безголевая ничья. Сделать ставку на точный счёт 0:0 можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 6.00. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.
Ставка: ничья со счётом 0:0 за 6.00.
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