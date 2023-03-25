Англия — Украина. Мудрику и Зинченко рано тягаться с Гарри Кейном

26 марта состоится матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Англия — Украина. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех украинцев оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Англия — Украина 26 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Англия — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Англия — Украина (26.03.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 26 марта запланировано восемь встреч 2-го тура группового этапа турнира. В одной из них на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне сборная Англии примет Украину. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В последней очной встрече в 1/4 финала ЧЕ-2022 англичане разгромили Украину (4:0). В результате они дошли до финала турнира, где обидно уступили Италии (1:1, по пенальти 2:3). С тех пор прошло немало времени. Гарет Саутгейт проделал большой путь вместе со своими подопечными, набравшись опыта.

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В этот опыт входит и весьма достойно проведённый чемпионат мира в Катаре, в котором «три льва» добрались до 1/4 финала. Дальше не пустила Франция (1:2). Англичане создали больше потенциально голевых моментов, нанесли больше ударов, в частности, в створ и выиграли по владению мячом. Если бы Гарри Кейн не промазал с «точки», они вполне могли выиграть и пройти дальше.

Так или иначе, поражение не отразилось на моральном духе подопечных Саутгейта. Квалификацию ЧЕ-2024 они начали с убедительной выездной победы в матче со сборной Италии (2:1). Автором победного мяча стал Кейн. Форвард исправился за нереализованный в матче 11-метровый удар. В этот раз он пробил пенальти точно.

Стоит отметить, что для Кейна гол стал памятным — 54-м за национальную команду. Таким образом, он обошёл Уэйна Руни и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Такое событие наверняка прибавит нападающему «Тоттенхэма» уверенности в собственных силах. Кстати, Руни стал одним из первых, кто его поздравил с данным достижением.

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Эмоциональный фон в раздевалке англичан теперь наверняка на высоте. Плохо лишь, что набравший сумасшедшую форму Маркус Рашфорд и Люк Шоу не смогут принять участие в предстоящем матче. Нападающий пропустит матч из-за травмы. Защитник же не сыграет ввиду дисквалификации. В матче с Италией он получил красную карточку.

Впрочем, у Саутгейта есть кем заменить футболистов без потери качества. Неужели его подопечным и в этот раз удастся разгромить Украину? Вполне вероятно. На ЧМ-2022 жёлто-синие квалифицироваться не сумели. В финальном матче отбора они очень обидно уступили сборной Уэльса (0:1).

После этого украинцы не лучшим образом выступили в Лиге наций. Они заняли второе место в группе, добыв лишь три победы в шести матчах. Обыграли жёлто-синие Армению (3:0 и 5:0) и Ирландию (1:0). Также они сыграли вничью с ирландцами (1:1) и Шотландией (0:0). Поражение потерпели в матче с шотландцами (0:3).

Александр Петраков был отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал наставник молодёжной сборной Украины Руслан Ротань. Ни одного официального матча под руководством 41-летнего специалиста национальная команда пока что не провела.

Украинцам довелось только помериться силами в товарищеском матче с располагающимся в середине турнирной таблицы АПЛ «Брентфордом». Встреча закончилась победой жёлто-синих со счётом 2:0. Результат предстоящего матча вряд ли будет для них столь же позитивным.

У сборной Украины есть несколько игроков, которые выступают за английские клубы — Александр Зинченко и Михаил Мудрик. Однако вряд ли они спасут свою сборную от неудачи. У «трёх львов» в совокупности намного сильнее состав. У них лучше физическая подготовка, а также на совсем другом уровне техника и контроль мяча.

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Поставить на победу англичан и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. На домашнем стадионе «три льва» вряд ли станут щадить украинцев. Соперник, скорее всего, будет более свежим ввиду пропуска первой игры квалификации ЧЕ-2024. Но вот во всех остальных аспектах хозяева на голову превосходят гостей.

Со времён последней очной встречи расклад изменился не в пользу украинцев. Как они поведут себя под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ротаня, неизвестно. Первый блин зачастую получается комом. Сдаётся, жёлто-синим не удастся остановить Гарри Кейна. Форвард имеет все шансы упрочить своё наследие.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Англия — Украина 26 марта 2023 года

У сборной Англии намного сильнее состав и, соответственно, лучше результаты. В последней очной встрече на выезде она одержала победу с разгромным счётом. В этот раз на домашнем стадионе «три льва» вполне могут выиграть подобным образом. Сборная Украины не провела ещё ни одного официального матча в этом году. И как на ней отразится смена главного тренера, остаётся загадкой. Как бы там ни было, разница в классе колоссальна. Жёлто-синие выглядят явными аутсайдерами.

Ставка: победа Англии и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

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