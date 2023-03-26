Швеция — Азербайджан. Ибрагимович в деле!

27 марта состоится матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Швеция — Азербайджан. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами шведов: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Победа азербайджанцев оценивается в 17.75. На ничью дают коэффициент 7.10.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧЕ-2024 Швеция — Азербайджан 27 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Швеция — Азербайджан получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют шведы, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.78.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Швеция — Азербайджан (27.03.2023)

Среди отборочных встреч ЧЕ-2024, которые пройдут в понедельник 27 марта, есть масса интересных и интригующих матчей. На стадионе «Френдс-Арена» встретятся Швеция и Азербайджан. Арбитр даст стартовый свисток в 21:45 мск.

Жеребьёвка определила команды в группу F, где к ним присоединились сборные Бельгии, Австрии и Эстонии. С большой долей вероятности бельгийцы займут первое место, а вот вторую путёвку на Евро-2024 разыграют шведы и австрийцы. Потеря очков в игре с Азербайджаном резко снизит шансы скандинавов.

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К тому же результат 1-го тура не располагает к плохому настроению по отношению к аутсайдеру группы. Швеция неожиданно проиграла на домашней арене сборной Бельгии со счётом 0:3.

Не помог хозяевам даже вызов в национальную команду Златана Ибрагимовича. 41-летний ветеран появился на поле к 73-й минуте матча, чтобы спасти Швецию от поражения. К тому времени бельгийский нападающий Лукаку дважды забил шведам.

Дуэль форвардов «Милана» и «Интера» завершилась полной победой чёрно-синих. Лукаку забил третий гол на 83-й минуте и отметил начало отборочной кампании хет-триком. Златану достался утешительный приз — он стал самым возрастным футболистом, который выходил на поле в истории квалификации на Евро.

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Сборная Швеции в 1-м туре оставила двойственное впечатление. Хорошо комбинировала группа атаки в составе Форсберг — Исак — Кулушевски. Они интересно разыгрывали мяч у штрафной соперника и несколько раз угрожали воротам Куртуа.

В защите же царил хаос. Каждая фланговая подача бельгийцев создавала панику в штрафной сборной Швеции. Экдаль и Линделёф не успевали перекрывать свободные зоны. Повезло хозяевам, что Азербайджан не обладает нападающими уровня Лукаку. У Янне Андерссона есть отличная возможность проверить альтернативный вариант построения обороны.

Сборная Азербайджана участвовала в семи квалификациях на Евро. Ни разу команде не удалось пробиться в финальную часть чемпионата. Вряд ли гости сумеют выполнить поставленную задачу и в текущем отборе.

Первый матч полностью оправдал негативный прогноз судьбы Азербайджана. Сборная Австрии победила со счётом 4:1, причём действовала явно не на максимуме от своего потенциала.

Сборную Швеции устроит исключительно победа. Кроме того, нужно держать в уме результаты австрийцев, поскольку они будут главными конкурентами за вторую путёвку на Евро-2024. Ибрагимовичу и его партнёрам крайне важно улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. Рекомендуем обратить внимание на победу Швеции с форой (-2.5) мяча за коэффициент 2.49.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Швеция — Азербайджан 27 марта 2023 года

Сборная Азербайджана пока не побеждала в гостевых встречах квалификации на ЧЕ. Игра в Стокгольме вряд ли завершит эту серию. Сборная Швеции после болезненного поражения постарается реабилитироваться. Скандинавам необходимо выиграть с лучшей разницей, чем у подопечных Рангника. Вышеуказанные факторы складываются в победу Швеции в три мяча и более. Поможет в достижении результата Ибрагимович, который предельно мотивирован завершить карьеру на Евро-2024.

Ставка: победа Швеции с форой (-2.5) мяча за 2.49.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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