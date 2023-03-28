«Сент-Луис» — «Ванкувер». Кузьменко и Гончар оживили «Кэнакс»

Нападающий «Кэнакс» бьёт клубные рекорды, но ему этого мало. «Музыкантов» ждёт испытание.

29 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» — «Ванкувер». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Блюз» в основное время можно с коэффициентом 2.50. Успех «Кэнакс» по итогам 60 минут оценён экспертами тоже в 2.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Ванкувер» 29 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Сент-Луис» — «Ванкувер» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.60. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» (29.03.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 29 марта 2023, среда. 03:00 МСК Сент-Луис Блюз Сент-Луис Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 29 марта состоятся целых 10 матчей. В одном из них на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе местный «Сент-Луис Блюз» примет «Ванкувер Кэнакс». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Ряд обменов, в том числе Владимира Тарасенко в «Рейнджерс», немного оживил «Сент-Луис». В последних восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ клуб одержал четыре победы. Сначала он обыграл «Вашингтон» (5:2) и «Виннипег» (3:0). Затем обыграл «Детройт» (4:3) и «Анахайм» (6:3).

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Поражения подопечные Крэйга Берюбе потерпели в матчах с «Вегасом» (3:5), «Миннесотой» (5:8), «Детройтом» (2:3 Б) и «Лос-Анджелесом» (6:7). Интересно, что большая часть встреч получилась очень результативной. Забросили «музыканты» за этот период времени целых 34 шайбы. Сами пропустили не намного меньше — 31.

Оборонительная линия у «Сент-Луиса» не работает должным образом на протяжении всего сезона. За 73 матча в регулярке он пропустил целых 268 шайб. Забросили «блюзмены» за этот временной отрезок 236 шайб. В 64 из них поучаствовал Павел Бучневич (24+40).

Отметившись результативным пасом в последнем матче с «Лос-Анджелесом», россиянин стал пятым игроком «музыкантов» за последние 20 лет, кому удавалось сделать 40 результативных передач в двух сезонах подряд. И это при том, что форвард немало встреч пропустил в этом сезоне из-за травмы.

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«Ванкуверу» тоже пошли на пользу недавние перемены. Обмен капитана команды Бо Хорвата в «Айлендерс», а также смена тренерского штаба очень благоприятно отразились на «Кэнакс». За последние 12 матчей в регулярке они проиграли только «Аризоне» (2:3) и «Вегасу» (3:4).

Также подопечные Рика Токкета обыграли в серии послематчевых буллитов «Нэшвилл» (4:3 Б) и «Лос-Анджелес» (3:2 Б). В овертайме они выиграли у «Анахайма» (3:2 ОТ). Во всех остальных встречах «Ванкувер» одержал победы в основное время, порадовав результативностью, в том числе с «Далласом» (5:2 и 3:1).

За эти 12 матчей «косатки» пропустили всего лишь 24 шайбы. В первую очередь за это стоит отдать должное Сергею Гончару. Небезызвестный российский специалист вошёл в штаб Рика Токкета в качестве тренера защитников. За короткие сроки ему удалось достичь огромного прогресса.

Всё отлично у «Ванкувера» и с результативностью. За этот промежуток времени он забил целых 45 шайб. В 12 из них принял непосредственное участие Андрей Кузьменко (7+5). Нападающий бьёт клубные рекорды. В 72 матчах он забросил 35 шайб, а также отдал 31 голевую передачу.

Таким образом, Кузьменко превзошёл достижение Павла Буре, который забил 34 гола в дебютном сезоне за «Ванкувер». Также 27-летний россиянин стал вторым по количеству результативных передач в первом сезоне за «Кэнакс» за последние 40 лет. Лидирует Элиас Петтерсон с 38 ассистами в сезоне-2018/2019.

При таком раскладе можно даже проверить победу «Ванкувера» в основное время за коэффициент 2.50. Неплохо также смотрится ТБ 6.5 шайбы за коэффициент 1.94. Однако, если учитывать сильно возросшую крепость обороны «косаток», в таком исходе возникают поводы усомниться.

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Сейчас «Ванкувер» пребывает на подъёме. Шансов выйти в плей-офф он лишился, равно как и «Сент-Луис». Однако перестройка сказывается на «косатках» очень благоприятно, что даёт неплохой задел на следующий сезон. «Музыканты» менее успешны и стабильны. Несмотря на старания Бучневича, они часто проигрывают, пропуская много голов.

Да и Андрей Кузьменко, судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом. Нападающий отметил, что побитый рекорд по количеству голов в дебютном сезоне за «Кэнакс» — это хорошо, но нужно быть лучше. Форвард поделился мнением, что ему нужно больше работать и чаще забивать. Цель — 40 или 45 голов. Отличный подход.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Ванкувер» 29 марта 2023 года

На «Ванкувере» недавно пережитые перемены отразились намного лучше, чем на «Сент-Луисе». «Блюзмены» немного прибавили, добыв несколько хороших результатов. Кардинально же они не изменились. «Кэнакс» обрели отменную надёжность в обороне благодаря стараниям Сергея Гончара. Новый наставник сумел изменить их игру в лучшую сторону, направив в нужное русло. Думается, «косатки» одержат в предстоящем матче победу в основное время.

Ставка: победа «Ванкувера» за коэффициент 2.50.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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