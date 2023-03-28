«Рейнджерс» — «Коламбус». Тарасенко и Панарин отпразднуют выход в плей-офф

29 марта состоится матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 1.53, а успех «Блю Джекетс» идёт за 4.90. На ничью предлагают поставить за 5.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» 29 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.60. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.40, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 15.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Коламбус» (29.03.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 29 марта 2023, среда. 02:00 МСК Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

В Национальной хоккейной лиге на 29 марта запланировано большое количество интересных матчей регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Рейнджерс» и «Коламбусом», которая пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Рейнджерс» за последние семь игр в регулярном чемпионате проиграл только «Каролине» (2:3), но следом отыгрался (2:1). Накануне клуб обыграл в гостях «Флориду» (4:3). Каапо Какко и Филип Хитил забросили по шайбе и отметились ассистом. Патрик Кейн забил гол, ставший для него 450-м в карьере. После обмена у него восемь очков в 12 матчах.

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Он забросил 20+ шайб в 15 сезонах, среди действующих игроков больше только у Александра Овечкина. Владимир Тарасенко недавно отличился в матче с «Каролиной» (2:1), став 23-м россиянином, сделавшим 300 голевых передач. Артемий Панарин был признан второй звёздой встречи — у него гол и передача. Он лучший бомбардир команды на данный момент.

Клуб располагается на пятой строчке Востока, набрав 96 очков в 73 играх. Положение более чем стабильное. Отставание от лидирующего «Бостона» составляет 23 очка. «Коламбус» находится на 16-й строчке Востока, набрав 53 очка в 72 встречах. Отставание от зоны плей-офф — 29 очков.

Клуб уже давно потерял шансы на продолжение сезона. Эту регулярку точно не назовёшь удачной для команды. Накануне «Коламбус» проиграл на выезде «Монреалю» (2:8). Единственные шайбы забросили Лэйн Педерсон и Кирилл Марченко.

«Рейнджерс» вышли в плей-офф НХЛ.

До этого клуб обыграл дома «Айлендерс» (5:4 ОТ), забросив во втором периоде четыре шайбы Илье Сорокину. Самым же красивым голом дня стал лакросс-гол Кента Джонсона, который был признан второй звездой матча. Однако до конца сезона выбыл Патрик Лайне из-за травмы трицепса. Он второй бомбардир «мундиров» после Джонни Годро, у которого 67 очков в 70 играх сезона.

У «Рейнджерс» дела обстоят куда лучше, ведь команда забила 247 голов, пропустив 198. Плюс история очных встреч, насчитывающая 37 игр, остаётся за хозяевами. У «синерубашечников» 21 победа, тогда как у гостей — 16. Однако в этом сезоне соперники сыграли три раза, и лишь однажды подопечные Жерара Галлана выиграли, причём в гостях.

Однако сейчас хозяева смотрятся отменно. Приобретение Владимира Тарасенко и Патрика Кейна улучшило нападение, а вратарская линия во главе с Игорем Шестёркиным уже который год показывает очень неплохие результаты.

«Коламбус» потерял шансы на плей-офф, а «Рейнджерс» только набирают обороты. Плюс ждём результативный хоккей, ведь не так давно клуб выиграл у «Питтсбурга» (6:0) и «Нэшвилла» (7:0). Сейчас соперник куда слабее. Поэтому нападение вполне может улучшить свои показатели.

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Рекомендуем ставку на победу «Рейнджерс» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.00. «Копы» досрочно отобрались в плей-офф, но нельзя забывать о распределении мест и выборе соперников. Тем более такое событие нападающие должны отпраздновать голами.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Коламбус» 29 марта 2023 года.

«Синерубашечники» проводят отменно последние встречи, и вся команда работает на результат. Подписания перед плей-офф преобразили атаку. Троица Кейн — Тарасенко — Панарин выглядит отменно. «Коламбус» же потерял шансы на плей-офф, и травма одного из лучших бомбардиров ослабит нападение. Плюс есть серьёзные проблемы с обороной, хозяевам это на руку. Поэтому проверим ставку на хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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