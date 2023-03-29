Ничушкин превзойдёт Капризова! Кто выиграет Западную конференцию НХЛ?

На Западе ещё ничего не определено!

До конца регулярного чемпионата остаётся чуть больше двух недель. Большинство участников Кубка Стэнли от Восточной конференции уже определились, а вот на Западе ведётся ожесточённая борьба за выход в плей-офф.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лавины» повторят прошлогодний результат?

«Колорадо» заметно активизировался под конец регулярки. В преддверии плей-офф Джаред Беднар занялся отладкой игровых механизмов в обороне и определённо преуспевает в этом — в последних 10 матчах команда пропустила лишь 22 шайбы. Не последнюю роль в повышении надёжности тылов играет Александр Георгиев.

Подвижная и опытная линия обороны с приверженностью к агрессивно-силовому хоккею позволяет прошлогоднему победителю Кубка Стэнли эффективно действовать на контратаках.

Кузнецов отреагировал на слухи об обмене из «Вашингтона».

Лидеры нападения — Натан Маккиннон и Микко Рантанен в отличной форме. 26-летний финский форвард занимает третье место в списке снайперов, забросив 48 шайб в 73 встречах. Шансы «Колорадо» на победу в Западной конференции оценивают коэффициентом 4.00.

«Золотые рыцари» могут удивить!

«Вегас Голден Найтс» демонстрировал стабильные результаты по ходу сезона. Подопечные Брюса Кэссиди последние несколько месяцев единолично возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. Команда выделяется организованной, дисциплинированной и надёжной игрой в защите, в частности, в меньшинстве. Она лучшая в лиге по количественным показателям заблокированных ударов.

«Золотые рыцари» не обладают качественной глубиной состава. Особо остро ощущается нехватка забивных форвардов. Собственно, лучший нападающий команды — Джек Айкел, располагается лишь во второй половине топ-100 снайперов лиги. Букмекеры оценивают шансы «Вегас Голден Найтс» на победу в конференции коэффициентом 6.50.

Смогут ли «Старз» выехать за счёт надёжной обороны?

Успех «Далласа» также оценивается в 6.50. Команда Питера Дебура по ходу сезона выделялись монолитной игрой в защите. Несмотря на отсутствие стабильности, «Даллас» замыкает тройку лучших команд чемпионата по надёжности игры в меньшинстве.

Дорогу лучшим бомбардирам НХЛ!

«Лос-Анджелес» ударно проводит концовку сезона. Команда Тодда Маклеллана набрала очки в 18 из 20 последних встреч, выиграв 15 из них. «Короли» благодаря крепкой обороне с акцентом на высокий прессинг не только заметно повысили надёжность тылов, но и прибавили в результативности, эффективно действуя на контратаках. На фоне игрового прогресса букмекеры оценивают шансы «Лос-Анджелеса» на победу в Западной конференции коэффициентом 7.50.

Гендиректор «Адмирала» сообщил о продлении контракта с Тамбиевым.

«Эдмонтон» — самая результативная команда не только Западной конференции, но и чемпионата. Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид благодаря высоким индивидуально-техническим показателям и впечатляющему голевому чутью дают «нефтяникам» огромное преимущество. Они занимают первые две строчки в таблице лучших бомбардиров чемпионата.

Надежда на Кирилла Капризова

«Миннесота» в сравнении с прошлым сезоном подтянула качество игры в защите. 24-летний шведский вратарь Филип Густавссон отлично справляется с задачами, отражая 93,2% броска соперника. С таким вторым вратарём будет не страшно в плей-офф.

Атакующее звено «дикарей» характеризуется высокой скоростью и креативностью. Команда часто использует быстрые переходы из обороны в атаку и создает много моментов для взятия ворот. «Миннесота» по ходу сезона нечасто радовала результативностью на фоне низкой реализации, но недооценивать Капризова с одноклубниками не стоит. Победа команды Дина Эвасона на Западе идёт за 7.50.

Прогноз на победителя Западной конференции

«Колорадо» прибавил в последнее время, сконцентрировавшись на борьбе за лидерство в Центральном дивизионе. Команда обладает более сбалансированным и опытным составом. В случае победы в своём дивизионе она имеет все шансы повторить свой прошлогодний результат.

Ставка: победа «Колорадо» в плей-офф Западной конференции за 4.00.

Экспресс с коэффициентом 7.51.

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