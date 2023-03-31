Экспресс на 31 марта с коэффициентом 10.0: чемпионские мечты Жиго под вопросом

31 марта пройдут очередные матчи европейских футбольных чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.0 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Бундеслиги «Айнтрахт» – «Бохум» 31 марта

«Айнтрахт» снова в лёгком кризисе. Для команды Оливера Гласнера привычное дело, когда после серии успешных матчей следуют регулярные потери очков. Вот и сейчас «орлы» не могут вернуться на свой уровень, оставаясь без побед на протяжении четырёх туров. Календарь на данном отрезке был не самым простым, но добиться большего франкфуртцы были должны — хотя бы в играх с «Вольфсбургом» и «Штутгартом».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Теперь они в сложном положении: отставание от зоны Лиги чемпионов увеличилось до шести очков, а конкуренты позади всего на расстоянии двух. Хорошая новость для хозяев в том, что дома они выступают уверенно – не проигрывают в семи матчах подряд, в которых лишь дважды потеряли очки. Кроме того, возвращается в строй лучший бомбардир команды Рандаль Коло Муани, что также должно добавить искры игре.

«Бохум» недооценивать нельзя, так как он всеми силами цепляется за спасительное место. Рурский клуб одержал до перерыва на матчи сборных две победы подряд, не пропустив ни одного мяча – с «Кёльном» и «РБ Лейпциг». Успех в игре с «козлами» стал первым для него на выезде в нынешнем сезоне, однако в целом в гостях «Бохум» очень плох. «Айнтрахт» исторически успешен в играх с «Бохумом» дома, поэтому своего добьётся. Основной ставкой возьмём «обе забьют» за 1.84.

Прогноз на матч Лиги 1 «Марсель» — «Монпелье»

«Марсель» многих игроков делегировал в сборные, а потому рассматривать перерыв на матчи сборных как возможность отдохнуть и восстановить силы не стоит. «Монпелье» в этом плане повезло куда больше, в команде Дер Закаряна сборников гораздо меньше, но и ей этот перерыв был не нужен. Гости набрали отличную форму, и почти две недели перерыва для них не к месту.

Лучшие экспрессы на сегодня.

В последних матчах «Монпелье» смотрелся очень достойно и практически обезопасил себя от вылета. Пять побед в шести матчах, 13 забитых мячей и всего два пропущенных. Гости в последние годы не могли похвастаться надёжной обороной, и такой результат от них просто удивителен. «Марсель» перед перерывом хоть и одержал важную победу, но по игре выглядел не лучшим образом.

Пока лидеры провансальцев будут перестраиваться со сборной на клуб, «Монпелье» имеет хороший шанс отобрать очки у фаворита. Гостей тут явно недооценивают, за счёт дисциплины и хорошей игры в обороне они создадут «Марселю» массу проблем. Предлагаем поставить на непроигрыш «Монпелье» с коэффициентом 2.55.

Прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Осасуна»

Четыре матча не может победить «Мальорка». Подопечные Хавьера Агирре проиграли три встречи (плюс одна ничья). Перестало получаться у «островитян» в позиционном нападении. Они и раньше не блистали результативностью, но компенсировали этот недостаток крепкой обороной. Всего два мяча забили за четыре встречи футболисты «Мальорки».

Схожие проблемы испытывает и «Осасуна». Три матча без побед и без забитых мячей. Несмотря на плохие результаты, гости находятся на девятой строчке. От зоны еврокубков их отделяет семь очков, однако ликвидировать этот дефицит будет очень сложно. Команда сталкивается с большими проблемами при создании опасных моментов. Тем не менее на выезде «Осасуне» играть удобно — они отдают инициативу сопернику и ждут ошибку, чтобы провести разящую контратаку. 4 из 13 гостевых матчей проиграли футболисты «Осасуны» в текущем розыгрыше Примеры.

От футболистов обеих команд не нужно ждать яркого матча. Они забивают по большим праздникам — в среднем меньше одного мяча за игру. Только в 5 из 13 домашних встреч «островитян» болельщики увидели более одного гола. Рекомендуем изучить ставку на тотал меньше 1.5 мяча за коэффициент 2.15.

Экспресс на матчи 31 марта

Ставка 1: обе забьют в матче «Айнтрахт» – «Бохум» за 1.84.

Ставка 2: «Монпелье» не проиграет «Марселю» за 2.55.

Ставка 3: ТМ 1.5 мяча в матче «Мальорка» — «Осасуна» за 2.15.

Общий коэффициент: 1.84 Х 2.55 Х 2.15 = 10.0.

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