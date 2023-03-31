«Ман Сити» — «Ливерпуль». На этот раз Гвардиола переиграет Клоппа

1 апреля состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль Юнайтед». Начало игры – в 14:30 мск. Эксперты «Фонбет» отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Ливерпуля» оцениваются аналитиками в 5.85. Ничья доступна за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 1 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.34, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.74. На гол «Манчестер Сити» дают коэффициент 1.10, а гол «Ливерпуля» оценивается в 1.51. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.71. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (01.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 29-й тур 01 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Ливерпуль Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встретятся в субботнем раннем матче АПЛ. «Сити» в чемпионской гонке отстаёт на восемь очков от «Арсенала», но имеет игру в запасе. Команда Гвардиолы будет стремиться победить и сохранить шансы на титул. «Ливерпуль» давно выпал из чемпионской гонки, команда идёт только шестой, на семь очков отставая от зоны Лиги чемпионов. Попасть туда — главная цель Юргена Клоппа и компании на остаток сезона.

Команда Пепа Гвардиолы возвращается после международной паузы с 10-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах: восемь побед и две ничьих. Победная серия составляет шесть игр, а два последних матча были похожи на концерты: 7:0 с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов и 6:0 с «Бёрнли» в Кубке Англии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

За последние шесть матчей «Сити» не только забил 23 гола (3,8 гола за игру), но и пропустил всего один раз, в пяти играх подряд команда оставляет свои ворота сухими. Выиграв восемь предыдущих домашних матчей во всех соревнованиях, «горожане» уверенно смотрят на предстоящую встречу.

А вот «Ливерпулю» пауза на матчи сборных была нужна как воздух: два поражения подряд — от «Борнмута» в АПЛ и от «Реала» в Лиге чемпионов.

Мерсисайдцы испытывают большие проблемы на выезде, проиграв шесть из девяти последних выездных матчей, а в последних трёх матчах «Ливерпуль» даже не смог забить. Команда ушла в перестройку: Дарвин Нуньес и Коди Гакпо, похоже, находят общий язык с Мохамедом Салахом в атаке. Но «новой» команде Юргена Клоппа ещё предстоит многому научиться.

«Сити» завершил пятиматчевую безвыигрышную серию против «Ливерпуля», победив со счетом 3:2 в Кубке лиги в декабре. «Ливерпуль» выиграл только две из последних девяти встреч с «Сити» в Премьер-лиге.

У «горожан» под вопросом появление на поле Эрлинга Холанда, а Фил Фоден точно не сыграет. У «Ливерпуля» из-за травм матч пропустят Джо Гомес, Луис Диас, Тьяго Алькантара и Стефан Байчетич.

Клопп и компания плохи на выезде, а «Сити» обязательно нужно победить, чтобы ещё побороться с «Арсеналом». Конечно, эта победа не будет такой уверенной, как в последних играх, но три очка Гвардиола возьмёт. Поставим на сухую победу «Ман Сити». «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.90. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: сухая победа «Ман Сити» за 2.90.

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