«Бавария» — «Боруссия» Д. Тухель стартует в Мюнхене с победы

1 апреля состоится матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д. Начало игры – в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52, а шансы «шмелей» оцениваются аналитиками в 5.70. Ничья доступна за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д 1 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч будет результативным: на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.35, а на тотал меньше 2.5 мяча – за 3.15. На гол «Бавари» дают коэффициент 1.07, а гол «Боруссии» оценивается в 1.43. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.52. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д (01.04.2023)

Германия - Бундеслига. 26-й тур 01 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК Бавария Мюнхен Не начался Боруссия Д Дортмунд Кто победит в основное время? П1 X П2

Томас Тухель начнёт свою карьеру в «Баварии» матчем со своей бывшей командой — «Боруссией» из Дортмунда. Юлиан Нагельсман всё же разругался со всеми боссами и был уволен. На его место и заступил Тухель. И ему сразу же предстоит тяжелейшее испытание, ведь в турнирной таблице Дортмунд опережает мюнхенский клуб на одно очко.

В этом сезоне баварцы проиграли только 3 из 25 матчей Бундеслиги, а в Лиге чемпионов добрались до 1/4 финала: казалось бы, увольнять Нагельсмана не за что. Но атмосфера внутри клуба стала слишком токсичной.

«Бавария» забила больше всех в Бундеслиге — 72 мяча и пропустила меньше всех — 27. Домашняя беспроигрышная серия мюнхенцев во всех турнирах составляет 25 игр. Как видите, у Томаса Тухеля хорошее наследство.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Однако «Боруссия» постарается испортить дебют своему бывшему тренеру. «Шмели» в полном порядке. После возвращения с зимних каникул дортмундцы набрали 28 очков из 30 возможных, одержав девять побед и лишь один матч сыграв вничью.

Перед международной паузой «Боруссия» разгромила «Кёльн» со счётом 6:1. У команды 12 побед в последних 15 матчах Бундеслиги. В первом круге дортмундцы спасли ничью, отыгравшись на 90+5-й минуте. При этом «Боруссии» удалось выиграть только 4 из 30 предыдущих выездных матчей у «Баварии», есть ощущение, что на этот раз команда Эдина Терзича может переломить эту тенденцию.

«Бавария» не сможет рассчитывать в предстоящем матче на Джамала Мусиалу и Эрика Шупо-Мотинга, а Мануэль Нойер и Люка Эрнандес уже давно травмированы. У «Боруссии» потерь больше: в списке травмированных Нико Шлоттербек, Юлиан Брандт, Карим Адейеми и Юссуфа Мукоко.

Матчи между этими командами обычно результативны. А Томас Тухель должен дать новый импульс своей команде. Более классной команде. Поставим на победу баварцев и ТБ 3.5 гола. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.40. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 3.5 мяча за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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