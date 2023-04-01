Экспресс на РПЛ с коэффициентом 13.7: Абаскаль и Дзюба на победном пути

1 апреля пройдут очередные матчи РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.7 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Урал»

В прошлом туре «Зенит» не смог воспользоваться осечками преследователей и проиграл ЦСКА. Случилось это сразу после вылета из Кубка России от «Динамо». Такие результаты петербуржцев наталкивают на мысли, что команда во второй части сезона пока не смогла нащупать свою игру и набрать оптимальную форму.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Урал» шёл на серии из 16 матчей без поражений, пока в прошлом туре под самый занавес игры его не смогло дожать московское «Динамо». Несмотря на поражение, упрекнуть команду Виктора Гончаренко не в чем. По игре «Урал» смотрелся достойно, но не смог реализовать свои моменты и немного потерял в концентрации, за что и поплатился.

Во второй части сезона «Урал» подтянул игру в обороне и ощутимо сбавил в результативности. Только в двух из шести матчей гости смогли пробить тотал больше 2.5 мяча. У «Зенита» в последних двух матчах с голами и реализацией моментов тоже было туго. «Урал» может оказать серьёзное сопротивление лидеру, но зрелищность матча от этого пострадает. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 2.39.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат»

Красно-белые продемонстрировали хорошие результаты в контрольных матчах во время зимних сборов. Подопечные Гильермо Абаскаля победили в четырёх встречах и дважды сыграли вничью, при суммарном счёте 12:3. Они в ударной форме подошли к старту весенней части сезона.

«Спартак» без проблем прошёл «Локомотив» в 1/4 финала Кубка России, но откровенно разочаровывает результатами в РПЛ, провалившись в обороне. «Урал» (2:2), «Факел» (3:2) и «Оренбург» (0:2) забили по два гола и слегка поумерили чемпионские аппетиты московского клуба. Сейчас коллектив Гильермо Абаскаля располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Лучшие экспрессы на сегодня.

За счёт игрового прогресса в атакующем аспекте москвичи могут нивелировать грубые ляпы обороны. Мотивированный Руслан Литвинов и набравший превосходные игровые кондиции Квинси Промес после возобновления клубного сезона заработали 4 (2+2) и 5 (4+1) очков по системе «гол+пас» соответственно.

Подопечные Сергея Ташуева хорошо выступают при своих болельщиках, но значительно убедительнее вдали от дома — шесть побед в 10 матчах. «Ахмат» играет от высокой обороны с акцентом на позиционный прессинг. Команда активно играет у ворот соперников. Футболисты выполняют по 14,1 удара, из которых 5,1 в створ ворот, и демонстрируют завидную реализацию — забили 31 мяч, что на 5,15 гола больше от количества ожидаемых (xG). Недооценивать грозненский клуб не стоит.

Рекомендуем ставку на победу «Спартака» с форой (-1) мяча за 2.40.

Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Локомотив»

Футболисты «Пари НН» использовали паузу на игры сборных для отработки атакующих тактических схем. Для этого руководство команды организовало товарищеский матч с дзержинским «Химиком», который входит в систему клуба из Нижнего Новгорода. Артём Горлов решил предоставить практику всем игрокам, поэтому команды сыграли в формате четыре тайма по 30 минут. «Пари Нижний Новгород» одержал победу с крупным счётом 5:0. В составе хозяев отличились Вячеслав Кротов, Даниил Корнюшин, Владислав Яковлев, Илья Берковский и Эдгар Севикян. На фоне слухов о возможном увольнении Горлова с поста главного тренера «Пари НН» с опровержением выступил спортивный директор Игорь Кудряшов. Но дыма без огня не бывает. Весьма вероятно, что очередная неудача станет последней для Горлова во главе клуба.

Артём Дзюба вновь фигурировал в прессе во время игр сборной России. Национальной команде явно не хватило остроты впереди, и многие эксперты вспомнили о мощном форварде железнодорожников. Артём действительно в отличной форме, что и доказал в минувшем туре. Напомним, нападающий стал автором победного мяча в ворота «Краснодара». «Локомотив» выиграл со счётом 3:2 и покинул зону вылета.

Техническое поражение в прошлом туре стало третьим подряд для футболистов «Пари НН». Они переместились в зону стыковых матчей. Победа крайне необходима подопечным Горлова, но «Локомотив» набрал отличную форму. К тому же необходимо решать проблему Дзюбы, забивающего практически в каждом туре. Рекомендуем изучить ставку на победу «Локомотива» за коэффициент 2.40.

Экспресс на матчи 1 апреля

Ставка 1: ТМ 2.5 в матче «Зенит» – «Урал» за 2.39.

Ставка 2: победа «Спартака» над «Ахматом» с форой (-1) за 2.40.

Ставка 3: победа «Локомотива» над «Пари НН» за 2.40.

Общий коэффициент: 2.39 Х 2.40 Х 2.40 = 13.7.

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