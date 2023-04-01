«Факел» — ЦСКА. Началось с 2DROTS и продолжится в Воронеже?

2 апреля состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — ЦСКА. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.66. Успех воронежцев оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — ЦСКА 2 апреля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Факел» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Факел» — ЦСКА (02.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК Факел Воронеж Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Сезон Российской Премьер-Лиги постепенно близится к завершению. Миновало уже 20 туров. На 2 апреля запланированы четыре встречи 21-го тура. В одной из них на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже местный «Факел» примет ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Факел» располагается в зоне стыковых матчей за сохранение прописки в РПЛ — на 14-й строчке. За 20 туров он одержал только две победы — в матчах с «Локомотивом» (2:0) и «Сочи» (3:0). С другой стороны, поражений лишь семь. Всё остальное — ничейные результаты, в частности в матчах с «Зенитом» (1:1) и «Краснодаром» (3:3).

Вице-президент «Барселоны»: не стану отрицать, что мы ведём переговоры с Месси.

С целью улучшить результаты этой зимой сине-белые подписали ряд новичков. Возобновили сезон они довольно неплохо. Сначала сыграли вничью с «Химками» (1:1). Затем уступили «Спартаку» (2:3), хотя были очень близки к тому, чтобы зацепиться за ничейный результат. Немного недотерпели. Пропустили третий мяч на 87-й минуте.

После этого подопечные Дмитрия Пятибратова разгромили «Сочи» (3:0). Соперник за весь матч нанёс только один удар, да и тот пришёлся мимо ворот. Не последнюю роль в успехе воронежцев сыграла мотивация в виде борьбы за сохранение прописки в РПЛ. Хотя также сказалось, что встреча проходила на домашней арене.

Сумасшедшая поддержка болельщиков делает «огнеопасных» крайне неудобным и неуступчивым соперником. Несмотря на введение Fan ID, на «Центральном стадионе профсоюзов» практически всегда аншлаг. За 10 туров дома сине-белые потерпели только одно поражение, причём ещё в начале сезона, во встрече 7-го тура со «Спартаком» (1:4).

Хави: сейчас не время говорить о возвращении Месси.

ЦСКА предусмотрительно отнёсся к данному вопросу и запросил у «Факела» квоту в 1000 билетов на гостевой сектор стадиона в Воронеже. Сообщается, что именно столько болельщиков московской команды собираются посетить предстоящий матч. Поможет ли их поддержка армейцам? Это немаловажный вопрос.

Суть в том, что у красно-синих ужасные проблемы с выездами. За 10 туров в гостях они добыли только три победы, причём все они были одержаны в матчах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами — «Крыльями Советов» (1:0), «Локомотивом» (1:0), который на тот момент находился в ужасном кризисе, а также «Химками» (2:1).

Три раза подопечные Владимира Федотова сыграли вничью. Всё остальное — поражения. За эти 10 матчей они забили только 10 мячей, а сами пропустили 12. В недавнем интервью нападающий армейцев Фёдор Чалов отметил, что в этом сезоне ЦСКА на выезде и дома — это будто две разные команды.

И правда, когда красно-синие выступают в гостях, в их игре чувствуется неуверенность, даже некоторая боязнь. Они меньше идут вперёд и отрезками отдают сопернику инициативу. Армейцы реже контролируют мяч, что приводит к контратакам, пропущенным голам и плохим результатам.

Возобновил сезон ЦСКА с разгромной победы в первом матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) с «Краснодаром» (3:0). Но в ответной игре на выезде клуб уступил со счётом 0:1. Затем подопечные Федотова проиграли «Сочи» (0:2) в РПЛ и победили «Крылья Советов» (4:0).

Следом красно-синие сыграли вничью на выезде с «Крыльями Советов» (2:2) в полуфинале Кубка России. После этого обыграли «Зенит» (1:0) дома. Причём результат игры с самарцами совсем не закономерен. Москвичи выиграли по владению мячом, но создали гораздо меньше потенциально голевых моментов. Можно сказать, что им повезло зацепиться за ничью.

В «Химках» опровергли информацию о возможном закрытии клуба.

У ЦСКА намного сильнее состав и лучше расположение в турнирной таблице, чем у «Факела», который ещё в прошлом году выступал в Первой лиге. Сейчас армейцы располагаются на пятом месте в таблице. Однако в их победу верится меньше, чем в то, что «огнеопасные» не проиграют. Предлагаем проверить 1Х за коэффициент 2.30.

В пользу данного исхода свидетельствует и история очных встреч. Интересно, что ни в одном из четырёх домашних матчей воронежцы не уступили ЦСКА. Безусловно, со времён последнего из них прошло очень много времени (более 20 лет). Однако расклад с тех пор практически не изменился.

Интересно, что во время перерыва ЦСКА провёл товарищескую встречу с медийной командой — 2DROTS. В основном составе сыграли Чалов, Мойзес, Гаич и даже 40-летний Даниэл Карвальо. В итоге армейцы проиграли блогерам со счётом 1:2, а бразилец высказался, что если бы такой матч провела любая бразильская команда, то 90% футболистов уволили бы.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — ЦСКА 2 апреля 2023 года

«Факел» черпает дополнительную мотивацию из борьбы за выживание. У него меньше резервов, но на домашнем стадионе он очень опасен. Если уж лидирующему «Зениту» в гостях не удалось обыграть воронежцев, то испытывающему огромные проблемы с выездами ЦСКА тем более. История очных встреч на «Центральном стадионе профсоюзов» также на стороне того, что сине-белые не проиграют. Вряд ли квота в 1000 билетов для болельщиков что-то изменит для армейцев. Маловероятно, что им удастся перекричать превосходящих числом поклонников сине-белых.

Ставка: «Факел» не проиграет за коэффициент 2.30.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

Генсек РФС Митрофанов: в УЕФА нам сказали: «Коллеги, не уходите».

Прогноз на матч «Ростов» — «Торпедо» с коэффициентом 5.50.

«Химки» расторгли контракт с капитаном команды Тихим.

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» с коэффициентом 2.60.