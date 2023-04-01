«Химки» — «Краснодар». Эмоции Спартака Гогниева делают хуже

Скандалы и интриги вокруг клуба ничем не помогают, а, наоборот, загоняют в угол.

2 апреля состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» – «Краснодар». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех химчан оценивается аналитиками коэффициентом 4.00. Поставить на ничью предлагают за 3.88.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Краснодар» 2 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Химки» – «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Краснодар» (02.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Химки Химки Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Второй игровой день 21-го тура чемпионата России по футболу подарит болельщикам четыре матча. Один из них пройдёт в Химках, где местный одноимённый клуб примет «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Химки» во втором круге практически начали на том же, на чём и завершали первую половину сезона. Команда Спартака Гогниева всерьёз обновилась зимой, но это пока не помогает ей побеждать. С начала августа она выиграла только у «Оренбурга» дома (2:0). Выбраться из зоны прямого вылета не получается.

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Впрочем, нельзя не отметить, что в игровом плане красно-чёрные стали интереснее. Они всё чаще рискуют, стараясь действовать активнее впереди. В трёх последних турах на них было интересно смотреть. «Химки» сыграли вничью с «Факелом» (1:1), отыгрывались со счёта 0:2 с «Зенитом» (2:3), и не дрогнули перед «Ростовом» (0:1).

Да, отсутствие побед – это провал. Тем не менее определённый прогресс «Химки» всё же демонстрируют. В нападении отлично себя показывает форвард Бутта Магомедов, оформивший дубль в ворота петербуржцев. Также россиянин выбился в лидеры бомбардирской гонки в команде – теперь у него пять голов.

«Химки» немного лучше выступают на домашнем стадионе, но уверенной их игру назвать не получится. К слову, у «Краснодара» в домашних матчах красно-чёрные не выигрывают уже более двух лет, и это стоит учитывать.

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У «быков» есть отличная возможность не только продлить серию побед в истории с «Химками», но и выйти с минимальными потерями из гостевой серии игр. Подопечные Владимира Ивича в прошлом туре обидно уступили «Локомотиву» (2:3), комфортно ведя в счёте после первого тайма. Но упрекнуть их за плохую игру нельзя.

В целом показатели «быков» под руководством нового тренера пока можно назвать прогрессивными. Ивич обещал поставить команде красивый атакующий футбол. Он стремится к этому. Почти в каждом матче гости стараются доминировать, владея мячом и нанося 10+ ударов по воротам. В пяти из шести матчей краснодарцев во втором круге пробивался стандартный тотал голов.

При этом и результаты отнюдь неплохие. Победы в играх с ЦСКА (1:0) и «Ахматом» (3:0) в Кубке России, три очка в матче с «Динамо» (3:1). Из общего ряда выбивается лишь встреча с «Торпедо» (2:2), но это был дебют Ивича.

Атака «Краснодара» заиграла новыми красками. Пока лучший бомбардир первого круга Эдуард Сперцян раздаёт голевые передачи, в завершении проявляет себя тройка Кривцов, Кади и Кордоба. Россиянин и бразилец оформили дубли в играх с «Ахматом» и «Динамо» соответственно, а колумбиец сравнялся по голам со Сперцяном – у обоих по 11 мячей.

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«Химки» с недавних пор тоже активны впереди, однако оборона по-прежнему трещит по швам, и с этим ничего поделать тренер не может. К тому же «быки» тоже пропускают хотя бы один гол почти в каждой встрече. Таким образом, выгодной ставкой сейчас видится гости не проиграют и обе забьют с коэффициентом 2.04.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Краснодар» 2 апреля 2023 года

«Химки» заметно лучше проводят старт второго круга чемпионата, чем большую часть первого. Команда Спартака Гогниева дала бой «Зениту» и «Ростову», забила три гола и уже не выглядит безнадёжно. И всё же ресурсов для достижения серьёзных целей у хозяев нет. «Краснодар» с Ивичем тоже периодически проваливается, как в прошлом туре с «Локомотивом», но всегда действует с позиции силы и радует голами. «Быки» наверняка вновь пропустят, так как в обороне не всё гладко, но без очков Химки они не покинут.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и обе забьют за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

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