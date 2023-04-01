«Ростов» — «Торпедо». Карпин может приберечь пенальти на другой случай

2 апреля состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Торпедо». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 1.53. Успех москвичей оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Торпедо» 2 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Ростов» — «Торпедо» (02.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался Торпедо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Сезон Российской Премьер-Лиги постепенно близится к завершению. Миновало уже 20 туров. На 2 апреля запланированы четыре встречи 21-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Ростов Арена» померяются силами местный «Ростов» и «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Ростов» неудачно возобновил сезон после международного перерыва. Он вылетел в нижнюю часть сетки Кубка России, уступив в 1/4 финала (Путь РПЛ) «Уралу» (2:3 по сумме двух матчей). Также жёлто-синие проиграли «Локомотиву» (1:3) во встрече 18-го тура РПЛ. От разгрома их спас забитый на 87-й минуте Николаем Комличенко гол.

Денисов: «Спартак» — величайший клуб России.

Плохим итогам есть логичное объяснение. Повлияли на результаты погодные условия. Валерий Карпин критиковал состояние поля, а также отмечал, что это не футбол, а бей, беги. Впрочем данная тема довольно противоречива. Суть в том, что футбол жёлто-синих в этом сезоне вызывает немало вопросов. Местами он примитивен.

Нередко «Ростов» сталкивается с отсутствием идеи и трудностями выхода из обороны в атаку. На выручку в таких случаях приходит умение зарабатывать 11-метровые удары. По данному показателю ростовчане идут на рекорд. В текущем розыгрыше чемпионата России в ворота их соперников было назначено целых 13 пенальти за 20 туров.

И вряд ли это стечение обстоятельств или совпадение. Огромное количество ударов с «точки» зарабатывает Николай Комличенко, который до работы с Валерием Карпиным не славился подобным навыком. Скорее всего, это большой объём проделанной работы тренерским штабом, направленный на достижение результата.

Вице-президент «Барселоны»: не стану отрицать, что мы ведём переговоры с Месси.

Стоит отметить, что результат есть. Обыграв в последних двух турах в РПЛ «Пари Нижний Новгород» (2:1) и «Химки» (1:0), сине-жёлтые поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Но опять же два из трёх этих голов были забиты с пенальти. Также подопечные Карпина вышли в полуфинал Кубка России (Путь регионов), победив «Пари НН» (1:0).

«Торпедо», в свою очередь, замыкает турнирную таблицу РПЛ с 10 очками. Не хватает как минимум 10 очков, чтобы выбраться в зону стыковых встреч. За 20 туров они одержали только две победы и четыре раза сыграли вничью. Всё остальное — поражения.

И это при том, что во встрече последнего тура с «Пари НН» автозаводцам присудили техническую победу. Игра закончилась ничьей — 1:1. Однако на поле в составе нижегородцев вышел полузащитник Ярослав Михайлов, который должен был отбывать дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек. «Торпедо» подало протест на результат матча, который был удовлетворён КДК РФС.

Так или иначе, это не спасло Андрея Талалаева от увольнения. Это уже третья смена главного тренера для чёрно-белых в этом сезоне. На сей раз их руководство пригласило на должность Жозепа Клотета. Кроме того, автозаводцам удвоили премиальные до конца сезона за победы. Вопрос только в том, поможет ли это?

Сейчас у «Торпедо» плохо вообще всё. Команда очень мало забивает и прилично пропускает. За 20 туров автозаводцы забили всего лишь 12 мячей — меньше всех. Пропустили немало — 33. В очень сжатые сроки Клотету предстоит освоиться в новом клубе и исправить огромное количество недочётов. Удастся ли?

Проанализировав команду, тренер пришёл к выводу, что необходимо работать над обороной, тактическими моментами и устранить проблемы психологического плана у игроков. Шансов отладить всё это до конца сезона и помочь чёрно-белым избежать вылета в Первую лигу у испанского специалиста очень мало.

«Ростов» выглядит явным фаворитом. Однако одержать слишком результативную победу у него вряд ли получится. Вероятнее всего, сыграет П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.00. Жёлто-синие лишь один раз за последние восемь туров в РПЛ забили больше двух мячей за матч. Да и Клотет, по-видимому, в первую очередь намерен улучшить качество защиты чёрно-белых.

Аршавин: деньги затормозили развитие Кокорина и Смолова.

Подтверждают это слова полузащитника клуба «Интер Эскальдес» Марка Кабельи. Он рассказал об опыте работе с Клотетом в «Атлетико Малагеньо». Футболист признался: как только испанец пришёл, его команда стала больше играть от обороны. Так продолжалось некоторое время, а затем был осуществлён переход на более вертикальный и быстрый футбол. Сдаётся, в этот раз тренер пойдёт тем же путём.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Торпедо» 2 апреля 2023 года

«Ростов» не всегда радует красивым футболом, но он стабильно добывает хорошие результаты. Путь и благодаря заработанным пенальти, зато жёлто-синие идут на втором месте в турнирной таблице. «Торпедо», в свою очередь, переживает очередную смену главного тренера. У него масса проблем и ужасные результаты на дистанции. Сколько времени на адаптацию и отлаживание игровых механизмов уйдёт у Клотета — остаётся только гадать.

Ставка: победа «Ростова» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

Прогноз на матч «Ростов» — «Торпедо» с коэффициентом 5.50.

Генсек РФС Митрофанов: в УЕФА нам сказали: «Коллеги, не уходите».

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» с коэффициентом 2.60.

В «Химках» опровергли информацию о возможном закрытии клуба.