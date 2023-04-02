«Валенсия» — «Райо Вальекано». Вместе с Черышевым ушла удача

Наступили худшие времена для «летучих мышей». При Денисе такого не было.

3 апреля 2023 года состоится матч Примеры «Валенсия» — «Райо Вальекано»». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «летучих мышей» можно с коэффициентом 2.18. Шансы «Райо Вальекано» оценены в 3.65. Заключить пари на ничью предлагается за 3.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Валенсия» — «Райо Вальекано» 3 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Валенсия» — «Райо Вальекано» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.58. Ставки на то, что «летучие мыши» победят со счётом 1:0, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Райо Вальекано» (03.04.2023)

Испания - Примера. 27-й тур 03 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК Валенсия Валенсия Не начался Райо Вальекано Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Валенсия» примет «Райо Вальекано» в понедельник вечером, чтобы завершить очередной тур Ла Лиги. «Летучие мыши» занимают 19-е место в турнирной таблице и находятся под риском вылета.

Команда проиграла четыре из шести последних матчей и отчаянно нуждается в победе во встрече с занимающим восьмое место «Райо Вальекано». «Пчёлы» сыграли вничью четыре раза из шести последних матчей. Хотя в этих встречах они не победили ни разу и набрали всего четыре очка. Несмотря на это, они в выгодном положении. До зоны еврокубков клуб уже не достанет, но ему не грозит вылет.

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«Райо Вальекано» не побеждал в четырёх очных матчах с «Валенсией». Два из четырёх матчей завершились вничью — 1:1. При этом три из четырёх встреч закончились обменом голами.

В первой игре этого сезона «Райо Вальекано» выиграл дома со счётом 2:1 у «летучих мышей». «Пчёлы» находятся далеко не в лучшей форме. В последних шести встречах клуб не выиграли ни одного из них, набрав четыре очка благодаря четырём ничьим.

«Валенсия» выглядит немного лучше. Назначение Рубена Барахи помогло улучшить результаты и отношения с болельщиками. «Летучие мыши» взяли шесть очков из последних шести матчей. У них есть шанс выйти из зоны понижения. Однако команда не забивает достаточно голов, чтобы выигрывать матчи. В последних шести встречах она забила всего три мяча.

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«Валенсия» лучше выступает дома, чем на выезде. На своём стадионе у «летучих мышей» двухматчевая победная серия, и домашняя публика может помочь им добиться результата в матче с «Райо Вальекано».

«Пчёлы» хорошо играли с «Валенсией» в последних четырёх очных встречах. Однако хозяевам поможет домашняя обстановка. Поэтому предполагаем, что встреча получится равной и закончится ничейным результатом.

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