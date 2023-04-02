«ПСЖ» — «Лион». Зачем Осимхен, когда есть Мбаппе и Месси?

2 апреля 2023 года состоится матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.45. Шансы «Лиона» оценены в 6.40. Заключить пари на ничью предлагается за 5.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» 2 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «ПСЖ» — «Лион» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.50. Ставки на то, что парижане победят со счётом 2:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион» (02.04.2023)

Франция - Лига 1. 29-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 21:45 МСК ПСЖ Париж Не начался Лион Лион Кто победит в основное время? П1 X П2

Последний матч выходных в Лиге 1 — между «ПСЖ» и «Лионом» на стадионе «Парк де Пренс». Игра состоится 2 апреля. Хозяева занимают первое место в турнирной таблице с 66 очками, в то время как гости находятся на 10-м месте с 41 очком.

«ПСЖ» вступает в игру после того, как проиграл «Ренну» со счётом 0:2 перед международным перерывом. Соперник открыл счёт незадолго до перерыва, и ему потребовалось всего три минуты во втором тайме, чтобы удвоить своё преимущество. Таким образом, «ПСЖ» дважды проиграл «Ренну» в Лиге 1 в этом сезоне.

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Поражение от «Ренна» означает, что парижане выиграли только один из последних трёх матчей во всех соревнованиях. В Лиге чемпионов подопечные Галтье уступили «Баварии» со счётом 0:2, после чего выбыли из соревнований, а в Лиге 1 выиграли у «Бреста» — 2:1.

Что касается чемпионата Франции, то «ПСЖ» выиграл четыре из пяти последних матчей, причём у таких соперников, как «Лилль» (4:3) и «Нант» (4:2) дома, а также «Брест» (2:1) и «Марсель» (3:0) на выезде. Парижане выиграли 10 из 12 последних встреч дома в Лиге 1 – неплохая статистика.

«Лион» отправляется в столицу Франции, сыграв дома вничью с «Нантом» (1:1) ещё до начала международных соревнований. Счёт открыли гости спустя всего две минуты, но через 22 минуты «Лион» сравнял цифры на табло и взял очко.

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Ничья с «Нантом» означает, что «ткачи» остались непобеждёнными в последних пяти встречах во всех соревнованиях. Они обыграли «Анже» (3:1) на выезде в Лиге 1 и «Гренобль» (2:1) в Кубке Франции.

В Лиге 1 «Лион» не проигрывает в шести из последних семи встреч на выезде. В четырёх из них было забито более 2.5 мяча.

У «ПСЖ» несколько игроков находятся на лечении, в том числе Серхио Рамос, Карлос Солер, Ашраф Хакими, Норди Мукиэле, Маркиньос, Кимпембе и Неймар.

«Лион» остался без травмированного дуэта Антони Лопеша и Мало Гюсто.

Даже без нескольких своих именитых игроков «ПСЖ» остаётся лучшей командой Франции и начинает матч в качестве фаворита. «Лион» может забить в этой игре, но ему будет непросто.

Мы ожидаем, что «ПСЖ» выиграт и обе команды забьют. Сделать ставку на такую комбинацию можно в букмекерских конторах «Фонбет» с коэффициентом 2.75. За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей всем пользователям. Он будет доступен в приложении.

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Кроме того, руководство парижан нацелилось на трансфер Виктора Осимхена из «Наполи». В этот момент активно распространяется информация по поводу нового места работы Месси. Мбаппе и аргентинцу нужно показать, что им нет равных.

Ставка: победа «ПСЖ» и обе забьют за 2.75.

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«ПСЖ» вступил в борьбу за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

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