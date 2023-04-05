«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Панарин и Тарасенко встряхнут Василевского

Легендарная пара воссоединилась в одной тройке спустя 12 лет. Они способны на многое.

6 апреля состоится матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Лайтнинг» идёт за 2.75. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 6 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» (06.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 6 апреля запланированы всего три встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Рейнджерс» и «Тампой», которая пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Первое вбрасывание состоится в 2:30 мск.

«Рейнджерс» накануне обыграл в гостях «Вашингтон» (5:2). Владимир Тарасенко забросил шайбу, ставшую для него 17-й в этом сезоне. После обмена у него 7+9 в 26 играх. Артемий Панарин отметился ассистентским хет-триком. На его счету 87 (25+62) очков. Он второй игрок в истории клуба, кому удалось сделать 60+ передач в трёх сезонах.

«Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.

Отдельной похвалы заслужил Игорь Шестёркин, который отразил 26 из 28 бросков соперника. Он одержал 35 побед в 55 играх сезона. «Рейнджерс» располагаются на четвёртой строчке Востока, набрав 101 очко в 77 встречах.

«Тампа» накануне обыграла «Айлендерс» (5:0). Василевский сделал четвёртый шат-аут в сезоне. Это 34 победа Андрея в 58 встречах. Он также был признан первой звездой недели, у него два матча «на ноль» из трёх последних.

Михаил Сергачев забил гол и отдал передачу. У него 59 очков в 75 играх. Никита Кучеров также забросил шайбу и отметился ассистом. На его счету уже 106 очков в 77 матчах в регулярном чемпионате. Брейден Пойнт набрал три очка. На его счету теперь 89 очков. Звёзды в отличной форме.

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Клуб располагается на шестой строчке Востока, набрав 96 очков в 77 встречах. Оба соперника в зоне плей-офф, до розыгрыша Кубка Стэнли осталось совсем немного. История очных игр насчитывает 57 матчей. На счету «молний» 29 побед, тогда как у «Рейнджерс» — 28.

Весомого преимущества нет ни у одной из команд. Плюс в этом сезоне соперники встречались дважды. Каждая команда выиграла на своём льду. Поэтому сложно выделить фаворита.

Однако в Нью-Йорке хозяева играют весьма неплохо в этом сезоне — 22 победы в 38 играх, а «Лайтнинг» на выезде одержали 18 побед в 38 встречах. Поддержка трибун сделает своё дело. Поэтому «Рейнджерс» не проиграют в основное время, а тотал будет меньше 6.5 шайбы — коэффициент 2.25.

Интересно, что в двух последних очных матчах тотал был меньше 4.5 шайбы. Командам тяжело играть друг с другом, и это очевидно. Вновь ожидаем, что встреча получится напряжённой и нервной. Основная работа ляжет на голкиперов обоих клубов. Василевский и Шестёркин отлично провели последние встречи.

Ещё один факт в пользу победы хозяев это работа тренерского штаба. В последнем матче с «Вашингтоном», который закончился победой, Панарин и Тарасенко вышли в одной тройке. Это помогло, и они буквально разрывали оборону «Кэпс». Многие наверняка помнят, как 12 лет назад они вместе творили историю на МЧМ.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 6 апреля 2023 года

«Рейнджерс» и «Тампа» обеспечили себе место в плей-офф. Вряд ли они будут торопиться и уж тем более рисковать звёздными хоккеистами перед плей-офф. Вероятнее всего игра пойдёт вновь от обороны, как это было в последних очных встречах. Всё внимание на российских вратарей, но хозяевам будет по силам не проиграть. Поддержка трибун на их стороне, а также удача.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

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