ЦСКА — «Крылья Советов». Федотов расстроит Писарского

5 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов». Начало игры – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех самарцев оценивается аналитиками в 5.00. Поставить на ничью можно за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» 5 апреля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.09, а на тотал больше 2.5 мяча принимают ставки за 1.90. На гол армейцев дают коэффициент 1.12, а гол «Крыльев Советов» оценивается в 1.50. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» (05.04.2023)

«Крылья Советов» слабо проводят сезон в РПЛ. Команда Игоря Осинькина занимает 12-е место в таблице, всего на два очка опережая зону переходных матчей. Зато самарцы проявили себя отлично в Кубке России, добравшись до полуфинала плей-офф Пути РПЛ.

«Крылья Советов» вышли в 1/4 финала турнира со второго места в группе со «Спартаком» и «Зенитом», обыграв дома оба клуба. Правда, матчи в гостях с этими же соперниками сложились для самарцев уже не так хорошо. Было поражение со счётом 0:1 в Москве и в Санкт-Петербурге — 1:2.

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В четвертьфинале «Крылья Советов» с трудом обыграли ещё одного фаворита турнира – московское «Динамо» (2:1 и 1:1). Жребий в полуфинале по определению не мог быть лёгким – соперником стал ЦСКА, занимающий четвёртое место в чемпионате России.

Первая встреча с армейцами прошла в Самаре, и её содержание не дало заскучать 10 тысячам зрителей «Солидарность Арены». Основные события пришлись на второй тайм, в котором зрители увидели шесть голов, но два мяча в исполнении защитника «Крыльев» Гленна Бейла были отменены после видеопросмотров. Результат – 2:2.

ЦСКА оказался первой с 2018 года командой, которая смогла не проиграть в Самаре в Кубке России. У «Крыльев Советов» прервалась серия из семи побед подряд на своём поле в этом турнире. При этом в гостях команда выглядит куда хуже – лишь одна победа в пяти последних матчах на выезде Кубка.

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Основная ценность ничейного результата для «Крыльев» заключается в том, что они смогли реабилитироваться перед болельщиками за разгромное поражение в игре с ЦСКА. Та встреча прошла в Москве несколькими днями ранее — 0:4. Это самое крупное поражение Игоря Осинькина за всё время работы в Самаре.

Однако, если оценивать последние месяцы, создаётся ощущение, что вылет из Кубка и реальная борьба за выживание просто вопрос времени для «Крыльев Советов». Самарцы не выигрывают шесть матчей подряд, имея в соперниках не только московские команды, но и «Ахмат» с «Оренбургом».

Матч с ЦСКА стал всего одной из двух встреч в 2023 году, в котором самарцы забили более одного мяча. Для москвичей же это оказалось всего второй игрой за последние девять матчей, в которой они пропустили более одного раза. Отметим, что ворота армейцев в Самаре защищал не Игорь Акинфеев, а 19-летний Владислав Тороп.

На своём поле в этом году ЦСКА одержал три победы, не пропустив ни одного мяча. Помимо разгрома «Крыльев» (4:0), армейцы выиграли у «Краснодара» (3:0) и «Зенита» (1:0). Последние результаты москвичей связывают с решением Федотова одновременно выпускать в стартовом составе Антона Заболотного и Фёдора Чалова, что позитивно сказалось на результативности.

В ближайшей встрече чемпионата России ЦСКА примет «Химки» из зоны вылета. Поэтому можно ожидать от Владимира Федотова близкий к сильнейшему состав. В результате «Крыльям» снова не поздоровится на поле «ВЭБ Арены». Поставить на победу ЦСКА с форой (-1.5) можно с коэффициентом 2.85.

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Однако не будем забывать, что проигравший лишь выпадает в нижнюю сетку, и у него будет шанс сыграть в Суперфинале Кубка России. Если «Крылья Советов» уступят, то сыграют в 1/2 финала Пути регионов. Так ли это плохо?

Прогноз и ставка на матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» 5 апреля 2023 года

«Крылья Советов» близки к борьбе за выживание в чемпионате России, но в Кубке проявляют характер. Однако происходит это в основном дома. Показатель — первый матч с ЦСКА (2:2). В гостях команда Игоря Осинькина не блещет. Владимир Федотов сделает выводы из допущенных ошибок и спокойно завершит начатое на «ВЭБ Арене», на которой самарцы проиграли пять матчей подряд с общим счётом 2:16.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.85.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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