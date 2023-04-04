«Авангард» — «Ак Барс», третий матч. Провокации Радулова бесполезны

Капитан казанцев пытается вывести омичей из себя, но потом извиняется. Кажется, этот метод не работает.

5 апреля состоится матч 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.32. Победа казанцев по итогам 60 минут оценивается в 2.99.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 5 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Авангард» — «Ак Барс» не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.14. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.48.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс» (05.04.2023)

5 апреля в Омске на ледовой площадке «G-Drive Арена» продолжат свой путь «Авангард» и «Ак Барс». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 17:30 мск. Напомним, команды выявляют сильнейшего в финале Восточной конференции КХЛ. Пока счёт в серии равный – 1:1.

Михаил Кравец вновь подтвердил свой статус одного из лучших тренеров КХЛ. Ему хватило небольшого перерыва между матчами, чтобы ментально перестроить тактическую схему. Клуб с первых секунд встречи захватил инициативу. Лидеры «Авангарда» контролировали шайбу, а защитники никого не пускали к Демченко. Для подопечных Билялетдинова подобная ситуация стала полной неожиданностью.

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Хоккеисты из Казани в первом периоде не сумели найти способ вклиниться в плотную оборону «ястребов». Александр Радулов и его партнёры нанесли всего три броска за 20 минут игрового времени. «Авангард» напротив, нашёл слабые места в защите соперника. Виктор Сведберг открыл счёт встречи на 17-й минуте.

Рид Буше и Алекс Бродхёрст к концу второго периода забросили ещё две шайбы, и омичи увеличили отрыв — 3:0. Отметим, что для трёх голов понадобилось всего 22 броска — фантастический уровень концентрации для финала!

«Авангард» в третьем периоде несколько ослабил хватку и позволил сопернику отыграть две шайбы. Тем не менее победу со счётом 3:2 подопечные Михаила Кравца удержали.

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У «Ак Барса» выпал из игры Александр Радулов. Нападающий активно боролся за шайбу, действовал агрессивно, но бесполезно для команды. Его эмоции выплёскивались на стычки с соперником, а не на борьбу на пятачке. Пока капитан клуба из Казани отбывал малый штраф, его партнёры пропустили решающую третью шайбу. В третьем периоде нападающий «Ак Барса» повздорил с капитаном «Авангарда», несколько раз ударив того по лицу. После этого Радулов сразу же извинился перед Шарипзяновым и доброжелательно потрепал за шлем.

Остались после матча вопросы и к основному голкиперу «Ак Барса» Тимуру Билялову. Он действовал нервно и даже заработал малый штраф за подножку. Нарушение дисциплины привело к пропущенной шайбе и последующей замене голкипера. В третьем периоде ворота казанцев защищал уже Амир Мифтахов.

«Авангард» и «Ак Барс» провели 74 личные встречи. Небольшое преимущество на стороне гостей: у казанцев 40 побед, а омичи записали в актив 34 выигранных матча. Разница заброшенных шайб 176:159 в пользу «барсов».

После проигранного первого матча тренерский штаб «Авангарда» вернулся к «базовым настройкам» в атаке. Реализация опасных моментов помогла получить необходимое преимущество и сравнять счёт в серии. На домашней арене при поддержке болельщиков «ястребы» вполне способны забросить минимум три шайбы.

В пользу нашей версии и неуверенная игра основного голкипера гостей Билялова в минувшей встрече. Поставим на индивидуальный тотал больше 2.5 шайбы «Авангарда» за коэффициент 2.23.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 5 апреля 2023 года

Атакующая линия «Авангарда» находится в отличной форме. Реализация опасных моментов остаётся фирменным почерком команды из Омска. В трёх из последних четырёх домашних встреч плей-офф текущего сезона подопечные Кравца забрасывали минимум три шайбы. Вот и поставим на этот исход.

Ставка: индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 шайбы за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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