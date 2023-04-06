«Питтсбург» — «Миннесота». Малкин останется без плей-офф?

7 апреля состоится матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Уайлд» идёт за 2.75. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Миннесота Уайлд» 7 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Миннесота» (07.04.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 07 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

В Национальной хоккейной лиге на 7 апреля запланировано большое количество матчей регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Питтсбургом» и «Миннесотой», которая пройдёт на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Пингвинз» накануне проиграли в гостях «Нью-Джерси» (1:5). Единственную шайбу забросил Брайан Раст. Это поражение стало для клуба пятым в девяти последних играх. Победы сменяются поражениями, но надо сказать, что «Дэвилз» в этом сезоне сильны и вполне сопоставимы с «Бостоном» и «Далласом».

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«Пингвины» располагаются на девятой строчке Востока, набрав 86 очков в 78 играх. Отставание от зоны плей-офф всего одно очко. «Айлендерс» набрали 87 очков и остаются основным конкурентом «пингвинов».

«Миннесота» без Кирилла Капризова под конец сезона выглядит неплохо, правда, накануне проиграла дома «Вегасу» (3:4 Б), но обеспечила себе место в плей-офф. После 77 игр подопечные Дина Эвасона располагаются на шестой строчке Запада, набрав 98 очков.

В последней встрече Мэтт Болди забросил шайбу и отдал передачу. Он второй хоккеист в истории клуба с 30 голами в возрасте до 22 лет. На его счету 60 (30+30) очков в 77 играх сезона. Пока нет Кирилла он стал лидером и движущей силой.

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Команда вышла в плей-офф в четвёртый раз подряд. При этом есть ещё одна позитивная новость — Кирилл Капризов возобновил тренировки на льду. Он не играл с 9 марта. Дин Эвасон ждёт, что вскоре главная звезда будет готова, ведь, по словам главного тренера, он чуть ли не умолял о возвращении на лёд.

Эта новость должна взбодрить команду, которая и так весьма неплохо проводит концовку сезона. Лишь в 3 из 12 последних матчей клуб не набирал очков. Впереди непростой соперник, но он нестабилен. Однако «Питтсбургом» движет мотивация сыграть в плей-офф.

История очных встреч клубов насчитывает всего 22 матча. На счету «Пингвинз» 13 побед, тогда как у «дикарей» — девять. Однако в этом сезоне они сыграли только один раз, и сильнее оказались «Пингвинз» (6:4).

Плюс обе команды по сезону играют неплохо. «Питтсбург» дома одержал 22 победы в 39 встречах, «Уайлд» же на выезде выиграли 20 из 38 матчей. Поэтому фаворита выделить трудно. Хотя эксперты отдают предпочтение хозяевам, но гости более стабильны.

Мы рекомендуем проверить ставку на то, что «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.23. Со стороны кажется, что команды равны. Однако на «пингвинов» давит груз ответственности. Они постоянно находятся под давлением, переживая, что не выйдут в плей-офф. Этого достаточно, чтобы расслабленные хоккеисты «Уайлд» как минимум не проиграли.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург» — «Миннесота» 7 апреля 2023 года

«Питтсбург» последние матчи нестабилен. Победы сменяются поражениями. «Миннесота» многих удивляет своей игрой, особенно в атаке. Плюс с результативностью у команд в очных встречах проблем нет. Так что проверим ставку на то, что «Уайлд» не проиграют, через тотал больше.

Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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