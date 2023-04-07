«Ахмат» — «Урал». Всё благодаря Гончаренко

8 апреля состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Урал». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.55. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Урал» 8 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Урал» (08.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 08 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Ахмат Грозный Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Миновал уже 21 тур Российской Премьер-Лиги. На 8 апреля запланированы три встречи 22-го тура. В одной из них на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном померяются силами «Ахмат» и «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Главный судья — Павел Шадыханов.

«Ахмат» неудачно возобновил сезон после зимнего перерыва. И дело даже не в результатах, а в самой игре команды. Складывается впечатление, что в первой половине сезона грозненцы выступали с бóльшим рвением. Они чаще создавали опасные моменты у ворот соперников и больше забивали.

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Хорошая форма прослеживается только у одного футболиста «Ахмата», а именно голкипера Гиорги Шелии. Его можно смело назвать главным героем последних двух туров, в которых подопечные Сергея Ташуева обыграли «Крылья Советов» (1:0) и сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).

За два матча вратарь совершил целых 14 сейвов. Несколько раз он по-настоящему выручил команду. Не трудно понять восторг нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, который после матча со «Спартаком» заявил, что Шелия лучший вратарь РПЛ. Сам голкипер признался, что игра с красно-белыми стала одной из лучших в его карьере.

Вот только, даже несмотря на старания Шелии, ранее «Ахмат» вылетел из Кубка России, с разгромным счётом уступив в матче 1/4 финала Пути регионов «Краснодару» (0:3). Также он не сумел зацепиться даже за ничью во встрече 19-го тура с «Локомотивом» (0:1). Интересно, что с 20-й минуты соперник играл вдесятером, а с 60-й минуты — вообще вдевятером из-за удалений.

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«Урал» возобновил сезон намного лучше, чем «Ахмат». Он довольно уверенно обыграл «Ростов» (1:1 и 2:1) в 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ). Затем оранжево-чёрные сыграли вничью со «Спартаком» (2:2), победили «Торпедо» (1:0), а также уступили «Динамо» (0:1) и лидирующему «Зениту» (0:2) в РПЛ.

Следом екатеринбуржцы выбили «Спартак» (1:1 и 2:1) из Пути РПЛ Кубка России. Во всех этих встречах они выступили очень собранно, продемонстрировав качественный командный футбол. В первую очередь за это стоит похвалить Виктора Гончаренко. Он проделал впечатляющую работу.

Благодаря белорусскому специалисту у «шмелей» заметно улучшились результаты, а также возросла результативность. За последние 11 матчей в РПЛ они забили 19 мячей и уступили только два раза — как раз в матчах с «Динамо» и «Зенитом».

Причём поражения «шмели» потерпели досадные. В обоих случаях они здорово держались бóльшую часть времени, но пропускали в концовке. Москвичи забили «Уралу» на 90-й минуте, а петербуржцы на 75-й и 86-й минутах. Примечательно, что игру с «Зенитом» пропустил Виктор Гончаренко. Он отбывает трёхматчевую дисквалификацию за использование ненормативной лексики.

Несмотря на это, екатеринбуржцы выглядят фаворитами предстоящего матча. У «Ахмата» лучше расположение в турнирной таблице — он идёт на шестом месте, в то время как «Урал» занимает 10-ю строчку. Однако на последнем отрезке сезона лучше результаты и физическая форма у «шмелей». Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85.

Домашний стадион не даёт грозненцам преимущества. В этом сезоне они, как ни странно, более успешно выступают в гостях. В 10 матчах дома «Ахмат» одержал только четыре победы и два раза сыграл вничью.

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Вряд ли Гиорги Шелия спасёт команду от неудачи и в этот раз. Он наверняка уже наелся постоянной трудоёмкой работой. Не исключено, что голкипер вновь порадует нейтральных болельщиков потрясающими сейвами, но маловероятно, что ему снова удастся сыграть «на ноль».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Урал» 8 апреля 2023 года

«Ахмат» после зимнего перерыва никак не может найти свою игру. Несколько раз ему удалось зацепиться за хорошие результаты благодаря отменной игре голкипера, но вечно так продолжаться не может. Тем более в этот раз в соперниках находящийся на подъёме «Урал». Екатеринбуржцы отлично возобновили сезон, добыв путёвку в финал Кубка России (Путь РПЛ). Если не брать в расчёт встречи с «Динамо» и «Зенитом», то и в чемпионате России у них дела идут отлично.

Ставка: победа «Урала» за коэффициент 2.85.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

Лэмпард намерен вернуть Обамеянга в состав «Челси».

Прогноз на матч «Ницца» — «ПСЖ» с коэффициентом 2.75.

Джикия из-за травмы не сыграет в матче РПЛ с «Динамо».

Прогноз на матч «Фрайбург» — «Бавария» с коэффициентом 2.75.