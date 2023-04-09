«Барселона» — «Жирона». Хави будет вознаграждён за бессонницу

Испанский специалист изучал матч с «Реалом» всю ночь, чтобы выявить недочёты. Всё будет исправлено!

10 апреля состоится матч 28-го тура Примеры «Барселона» — «Жирона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех клуба из Жироны оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Жирона» 10 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Жирона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Жирона» (10.04.2023)

Испания - Примера. 28-й тур 10 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Жирона Жирона Кто победит в основное время? П1 X П2

Миновали первые ответные полуфинальные матчи Кубка Испании, а также 27 туров Ла Лиги. На 10 апреля запланирована встреча, которая закроет программу 28-го тура. На стадионе «Спотифай Камп Ноу» померяются силами «Барселона» и «Жирона». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В кубковых турнирах «Барселона» в этом сезоне, можно сказать, провалилась. У неё получилось выиграть лишь Суперкубок Испании. В Лиге чемпионов и Лиге Европы подопечным Хави преуспеть не удалось. Также совсем недавно они вылетели из Кубка страны, разгромно уступив в ответном полуфинальном матче с «Реалом» (0:4).

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Эта встреча выявила одну из главных проблем сине-гранатовых — нехватку глубины состава. Повлияло на результат то, что каталонцы терпят серьёзные кадровые потери. Выбыли из-за травм ведущие игроки, являющиеся основной креативной силой — Френки де Йонг, Педри и Усман Дембеле.

Сообщается, что Хави призывает руководство «Барселоны» сконцентрировать внимание на увеличении глубины состава этим летом. Хотя также специалист заинтересован в возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. По некоторой информации, каталонская команда хочет предложить знаменитому аргентинцу контракт.

Сине-гранатовым остаётся только сконцентрироваться на Примере. Здесь дела у них обстоят великолепно. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу с отрывом в 12 очков от догоняющего «Реала». За 27 туров они потерпели лишь два поражения и столько же раз сыграли вничью. Во всех остальных матчах победили.

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«Жирона» на данный момент располагается лишь на 11-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. За последние 10 туров подопечные Анхеля Мичела победили только «Валенсию» (1:0), «Альмерию» (6:2), «Атлетик» из Бильбао (3:2) и «Эспаньол» (2:1).

Причём три из четырёх этих побед были добыты на домашнем стадионе. Также команда не без удачи зацепилась за ничью во встрече с «Райо Вальекано» (2:2). На 41-й минуте матча, при счёте 1:2, соперник мог поставить точку, забив третий мяч. Однако футболисты решили хитро разыграть 11-метровый удар.

Нападающий «Райо Вальекано» Оскар Трехо вместо того, чтобы нанести прямой удар, решил отдать передачу Иси Паласону. Испанский полузащитник пробил выше ворот. После этого «Жирона» воспряла духом и сумела отыграться. В других пяти турах ей повезло меньше.

Уступили подопечные Мичела «Вильярреалу» (0:1), как раз «Барселоне» (0:1), «Кадису» (0:2), «Хетафе» (2:3) и мадридскому «Атлетико» (0:1). Скорее всего, проиграют они и в предстоящей игре. Во-первых, у них слабее состав. Во-вторых, встреча состоится в Барселоне.

После разгромного поражения в матче с «Реалом» подопечные Хави наверняка приложат все усилия, чтобы исправиться. Думается, тренер подберёт нужные слова для мотивации. Стоит отметить, что он всю ночь пересматривал матч со «сливочными», чтобы разобрать ошибки. Нет никаких сомнений, что работа над ними будет проведена.

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П1 + ТМ 3.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. За последние 16 туров в чемпионате Испании каталонцы лишь раз забили больше двух мячей за матч. В то же время у них самая надёжная оборона в лиге. За 27 туров сине-гранатовые пропустили всего лишь девять мячей — меньше всех.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Жирона» 10 апреля 2023 года

«Барселона» наверняка мотивирована исправиться за разгром в игре с «Реалом». У «Жироны» хуже комплектация состава и результаты на дистанции. Также не в её пользу свидетельствует то, что встреча состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу». В то же время у сине-гранатовых имеются важные кадровые потери. Учитывая и то, что у них очень надёжная оборона, большого количества забитых мячей не ждём.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.06.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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