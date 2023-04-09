Алехандро Давидович-Фокина — Карен Хачанов. Получится как у Медведева?

10 апреля Алехандро Давидович-Фокина и Карен Хачанов сыграют в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение россиянину, коэффициент на его победу составляет 1.77. На испанца можно поставить в букмекерских конторах за 2.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч в Монте-Карло Алехандро Давидович-Фокина — Карен Хачанов 10 апреля 2023 года

Аналитики считают, что матч первого круга «Мастерса» в Монте-Карло Алехандро Давидович-Фокина — Карен Хачанов получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.63, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.20. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 2.20.

Анализ и прогноз на матч первого круга «Мастерса» в Монте-Карло Алехандро Давидович-Фокина — Карен Хачанов (10.04.2023)

На 10 апреля запланированы 18 матчей первого круга «Мастерса» в Монте-Карло. В одном из них встретятся Алехандро Давидович-Фокина и Карен Хачанов. История очных встреч насчитывает два матча. Оба получились упорными, и в обоих победы одержал испанский теннисист. Удастся ли россиянину взять реванш?

В последний раз Давидович-Фокина и Хачанов встречались совсем недавно — в матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. С тех пор многое изменилось. После победы во встрече с Кареном Алехандро уверенно обыграл Кристьяна Гарина (6:3, 6:4). Затем он уступил Даниилу Медведеву (3:6, 5:7).

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В дальнейшем форма испанца пошла на спад. Он неудачно выступил как в «Мастерсе» в Майами, так и в АТР-250 в Эшториле. В хардовом турнире теннисист дошёл лишь до третьего круга, обыграв на предыдущей стадии Брэндона Накашиму (6:4, 7:6). Дальше его не пустил Томми Пол (6:3, 7:5).

В грунтовом турнире Алехандро добрался до 1/4 финала, победив на предыдущей стадии явного аутсайдера — Люка Ван Аша (6:3, 7:5). Затем он уступил Марко Чеккинато (5:7, 6:7). В преддверии встречи Давидович-Фокина считался фаворитом. Тем не менее игра у него, строго говоря, совсем не пошла.

Испанцу всего 23 года. Зачастую ему попросту не хватает стабильности и мастерства. Ни разу за карьеру Алехандро не доходил до полуфинала ТБШ. Более того, лишь раз ему удавалось добраться до стадии 1/4 финала в мэйджорах — в открытом чемпионате Франции в 2021 году.

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Хачанов в данном плане на порядок успешнее, чем Давидович-Фокина. Россиянину удалось дойти до полуфиналов сразу в двух последних турнирах «Большого шлема». В US Open он уступил Касперу Рууду (6:7, 2:6, 7:5, 2:6), а в Australian Open проиграл Стефаносу Циципасу (6:7, 4:6, 7:6, 3:6).

Да, после этого Карен плохо выступил в АТР-500 в Дубае и «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где как раз и уступил Алехандро Давидович-Фокине. Зато после этого он отменно сыграл в «Мастерсе» в Майами. Хачанов добрался до полуфинала, где в очень упорной борьбе проиграл Даниилу Медведеву (6:7, 6:3, 3:6).

На предыдущих стадиях турнира Карен победил ряд сильных соперников, в том числе Стефаноса Циципаса (7:6, 6:4) и Франсиско Серундоло (6:3, 6:2). Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что Хачанов заметно прибавил. Он отметил, что 26-летний теннисист неслучайно обыграл третью ракетку мира.

Янчук также высказал наблюдения, что во встрече с Медведевым Карен владел инициативой, но не смог выиграть из-за меньшего опыта больших игр. Сам Хачанов признался, что матч с Даниилом был одним из лучших за последнее время. Он отметил, что чувствовал это от начала и до конца с точки зрения уровня игры, скорости, интенсивности, отношения и так далее.

Впрочем, наилучшим вариантом для ставки всё же выглядит ТБ 22.5 гейма за коэффициент 1.93. Дело в том, что Карен не провёл в этом году ещё ни одного официального матча на грунте, в то время как Алехандро уже дважды сыграл на данном покрытии. Да и история очных встреч свидетельствует не в пользу россиянина.

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Примечательно, что Медведев после победы в матче 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с Давидович-Фокиной заявил, что помогла ему выиграть уверенность в собственных силах. Возможно, и Хачанову удастся за счёт данного качества обыграть испанца. Сейчас он в ударе.

Прогноз и ставка на матч в Монте-Карло Алехандро Давидович-Фокина — Карен Хачанов 10 апреля 2023 года

На наш взгляд, выявить фаворита в предстоящем матче не представляется возможным. После «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Алехандро неудовлетворительно выступил в двух турнирах. Его тонус вызывает некоторые вопросы. С другой стороны, он является неудобным соперником для Карена. Россиянин набрал очень хорошую форму, но в этом сезоне он не провёл ещё ни одного матча на грунте. Всё, в том числе история очных встреч, свидетельствует в пользу того, что матч получится упорным.

Ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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