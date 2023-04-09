Дзюба мстит! В матче «Зенит» — «Локомотив» всё внимание на Артёма

Семак не сможет ничего придумать, а у Галактионова есть ключ к победе.

9 апреля состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Зенит». Начало – в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех москвичей оцениваются в 4.88. На ничью дают коэффициент 4.16.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» 9 апреля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Локомотив» – «Зенит» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (09.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК Локомотив М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

На зимнюю паузу «Локомотив» уходил, располагаясь в зоне вылета. Спасать команду был вызван Михаил Галактионов и он со своей задачей пока справляется. Единственное, в чём можно упрекнуть железнодорожников во второй части сезона – это вылет из Кубка России, в остальном всё идёт, как по маслу.

В РПЛ «Локомотив» после паузы провёл четыре матча и в каждом выиграл. Причём сначала в соперниках были крепкие «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0) и «Краснодар» (3:2). Только в прошлом туре железнодорожникам попался прямой конкурент в борьбе за выживание, который был разгромлен — 4:0.

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Михаил Галактионов не пожалел бывшую команду. Два гола забил Дзюба, который зимой очень удачно вернулся в РПЛ. Артёму требовался новый вызов после неудачи в Турции, а железнодорожникам нужен был лидер. Результат налицо: у Дзюбы шесть забитых голов в шести матчах.

С такими результатами «Локомотив» очень быстро покинул зону вылета и занимает 11-ю строчку. Отрыв в шесть очков от 13-го места говорит о том, что к борьбе за выживание хозяева вряд ли вернутся. Даже если они немного сбавят обороты, большинство конкурентов в таком состоянии, что им тяжело будет догнать железнодорожников.

«Зенит» продолжает двигаться к чемпионству, главный преследователь сине-бело-голубых начал тормозить и серьёзно отстал, а в то, что «Ростов» сможет навязать конкуренцию лидеру, совсем не верится. Действующий чемпион начал вторую часть сезона не без ошибок, вылетев из Кубка России.

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По игре петербуржцы чего-то выдающегося пока не показывают. Их единственное серьёзное весеннее достижение – это победа в игре с «Уралом» в прошлом туре. «Локомотив» будет посильнее. Зимняя перестройка явно пошла на пользу москвичам.

«Зенит» не отличался хорошей игрой в гостевых матчах даже в первой части сезона, когда он был в отличной форме. Выезды к «Локомотиву» для сине-бело-голубых никогда не проходили легко. Сергей Семак ещё не побеждал на «РЖД Арене» во главе «Зенита», хотя приезжает сюда пятый раз.

Пройди эта встреча осенью, у гостей было бы гораздо больше шансов прервать неудачную серию. Железнодорожники серьёзно прибавили, подчистили неразбериху в руководстве, усилили состав. Тот же Дзюба будет очень рад встрече с бывшими одноклубниками и постарается проявить себя с наилучшей стороны. Скорее всего он даже забьёт. Ставим на то, что «Локомотив» не проиграет с коэффициентом 2.17 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» 9 апреля 2023 года

Букмекеры серьёзно недооценивают хозяев. Своими весенними играми «Локомотив» заслужил, чтобы с ним считались. На примере нескольких последних матчей мы уже видели, что с «Зенитом» можно играть на равных, особенно когда сине-бело-голубые на выезде. У гостей есть недостаток мотивации и они пока не набрали форму. Железнодорожники вполне могут рассчитывать на очки. Ставки на то, что «Локомотив» не проиграет принимают с коэффициентом 2.17. Букмекер «Фонбет» дарит фрибет 2000 рублей для ставок на любые события, в том числе матч РПЛ.

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 2.17.

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