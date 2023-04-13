Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 15.0: голландцы отомстят Моуринью

13 апреля пройдут матчи в Лиге Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.0 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» – «Севилья»

«Манчестер Юнайтед» очень «везёт» на испанские команды в этом розыгрыше Лиги Европы. «Севилья» станет уже четвёртым соперником из Ла Лиги, с которым подопечные Эрика тен Хага померяются силами в этом турнире. Относительно неудачной вышла первая проверка сил. «Реал Сосьедад» до сих пор остаётся последней командой, которая смогла увезти с «Олд Траффорд» победу, а ведь с тех «МЮ» сыграл уже 25 домашних матчей, в которых одержал 22 победы.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Севилья» шесть раз выигрывала Кубок УЕФА/Лигу Европы, но сейчас это не та грозная команда, которая дважды выбивала «МЮ» из различных турниров. Подопечные Хосе Луиса Мендилибара идут на 13-м месте в чемпионате Испании и очень плохо играют на выезде. Из последних восьми матчей на чужих стадионах «Севилья» проиграла шесть, четыре из них – всухую. Выезды к грандам испанского футбола «Барселоне» и «Атлетико» закончились поражениями 0:3 и 1:6 соответственно.

Эрик тен Хаг прекрасно знает, что «Севилья» куда лучше играет дома, чем на выезде, так что его команда будет мотивирована решать вопрос выхода в полуфинал уже в первом матче. Однако подобная тактика в матче с другой севильской командой «Бетисом» не обошлась без пропущенного гола на своём поле. Стоит также учесть, что у «Севильи» новый тренер, при котором его команда забила четыре мяча в двух матчах. Поэтому ожидаем результативной игры и поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.90.

Прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Спортинг»

Обе команды сейчас имеют нерешённые задачи во внутренних чемпионатах, но и в Лиге Европы зашли слишком далеко, чтобы бросать начатое на полпути. Даже с учётом того, что итальянские гранды относятся к этому турниру с прохладцей, вряд ли Аллегри станет рисковать и экспериментировать с составом. Даже в матчах с «Фрайбургом» он себе этого не позволял.

«Спортинг» идёт на серии из 11 матчей без поражений. Только в одном из них он ушёл с поля без забитого мяча. Результативная и мощная атака – главный козырь команды Рубена Аморима. Даже такому мощному в защите «Ювентусу» с этим придётся считаться. Тем более что «старая синьора» в последних матчах снова начала пропускать и даже прервала свою победную серию.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Португальцы играют агрессивнее того же «Фрайбурга», они не дадут столько свободы «старой синьоре» и вполне могут пробить её оборону. Другое дело, что «Спортинг» сам небезгрешен в защите и потерял двух важных исполнителей. Гости могут забить, но на победу в Италии им рассчитывать тяжело, дома «Ювентус» выложится на максимум. Можно рассмотреть ставку «обе забьют – да» за 2.13.

Прогноз на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома»

Если год назад в финале Лиги конференций «Рома» считалась фаворитом в матче с «Фейеноордом», то сейчас далеко не факт, что она сможет пройти дальше. Вместо прорыва от римлян, которого многие ждали летом, мы получили невзрачный сезон с такой же игрой и результатами. Большинство матчей даются «Роме» очень тяжело, и до четвертьфинала она добралась не без проблем.

«Фейеноорд», наоборот, удивляет с хорошей стороны. Мало кто ждал, что команда Арне Слота, распродав летом почти всех лидеров, не станет слабее. Нидерландцы и вовсе прибавили, у них раскрылись новые молодые таланты, и во второй части сезона «Фейеноорд» набрал устрашающую форму. Его беспроигрышная серия, которая длилась больше 20 матчей, прервалась совсем недавно, в тяжёлом матче с «Аяксом» в Кубке Нидерландов.

Сейчас у нидерландцев есть отличный шанс поквитаться за поражение в финале годичной давности. «Фейеноорд» всё ещё в хорошей форме, он играет дома, а «Рома» опять сбоит и не может показать свою лучшую игру. В матчах с «Шахтёром» мы уже видели, что недооценивать силу поддержки нидерландских трибун не стоит. Немногие ждут высокой результативности в матче, но тут на это есть все шансы, ставка на оборону от Моуринью может не сработать, и хозяева вынудят его к активным действиям. Можно поставить на победу «Фейеноорда» за 2.43.

Экспресс на матчи 13 апреля

Ставка 1: ТБ 3.5 мяча в матче «МЮ» — «Севилья» за 2.90.

Ставка 2: обе забьют в матче «Ювентус» — «Спортинг» за 2.13.

Ставка 3: победа «Фейеноорда» в матче с «Ромой» за 2.43.

Общий коэффициент: 2.90 Х 2.13 Х 2.43 = 15.0.

Рианчо: Карпину нужно уходить из «Ростова», чтобы выигрывать трофеи.

Сперцян в летнее трансферное окно может покинуть «Краснодар».

Дзюба объяснил, почему в детстве выбрал «Спартак».